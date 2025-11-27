Esta noche el Club América perdió en el Estadio BBVA, después de que Rayados se impusiera en el marcador con una anotación de Sergio Canales y una más de Fidel Ambriz. El marcador en los Cuartos de Final de Ida quedó 2-0 a favor de los de Monterrey, por lo que ahora el equipo azulcrema tendrá que remontar el marcador en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¿Culpa del arbitraje?

Cabe mencionar que al inicio del encuentro la afición se mostró muy molesta porque André Jardine sigue dándole el lugar en la central a Igor Lichnovsky por un tema de “jerarquía” sobre Ramón Juárez; después del error del chileno en el segundo gol le recriminaron esa decisión, pero hubo algo que el DT puso por delante de esas decisiones.

De acuerdo con el estratega en la conferencia de prensa postpartido, Jardine mencionó que: “Acabo de ver los lances y estoy un poco tocado. Si dijera lo que pienso no va a sumar hay que enfocarnos en el partido, pero apenas mi comentario es que hoy el tema arbitral, en mi visión, fue una vergüenza”, externó el director técnico.

¿Roja para “Tecatito” Corona?

Cabe mencionar que expertos en el arbitraje han mencionado que hubo una tarjeta roja que le perdonaron al conjunto regiomontano; esta fue una falta de Jesús Corona sobre Álvaro Fidalgo que hizo pensar que debía salir del terreno de juego y cambiar el rumbo del juego, por lo que su crítica va hacia ese tema que no se detalló en el encuentro.

¿Qué cambios hará en la vuelta?

A diferencia de lo que hizo en este partido, Jardine mencionó que pese a su propuesta defensiva con la que salió hoy; para la vuelta en el Estadio Azulcrema todo el proceso será muy ofensivo. Cabe mencionar que para ese duelo es muy probable que ya cuente con Allan Saint-Maximin, por lo que podría ser una cuestión más riesgosa.

