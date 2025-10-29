En León había muchísima ilusión con el fichaje de uno de los grandes mediocampistas que tuvo el futbol en los últimos años y esperaban que pueda ser una pieza clave para soñar con que el equipo pueda ganar un título esta temporada.

Si bien al principio todo parecía ser color de rosas tanto para el futbolista como también para la institución, porque los resultados se estaban dando, de un momento para el otro todo se vino abajo y La Fiera terminó entrando en una crisis futbolística importante.

James Rodríguez es el mejor jugador de la plantilla del equipo mexicano pero pese a eso, el equipo no está encontrando ni los resultados ni tampoco su funcionamiento para poder competir de igual a igual con los grandes equipos de México.

Al ser un futbolista costoso ya que tiene uno de los mejores contratos de la Liga MX, la directiva de León tomó la fuerte decisión de no renovar el contrato del mediocampista colombiano que termina a fin de año y su futuro por el momento es una incógnita.

James ya fue vinculado con varios clubes, especialmente de México y la MLS que es donde estaría su futuro por lo que informó el periodista Paco Montes hace unos días atrás. Una de esas instituciones fue el América, que ya tendría su postura.

¿James podría llegar al América?

Pese a que empezaron a correr algunos rumores sobre la posibilidad de que el ex Real Madrid llegue a Las Águilas en el próximo mercado de pases, en Diario Récord revelaron que por el momento la directiva del América no piensa en la posibilidad de contratarlo pero eso no quiere decir que más adelante se intereses en sus servicios para el Clausura 2026.

