El Club León no pudo clasificar a la siguiente ronda de la Liguilla, por lo que ahora el plan que se busca desde el banquillo de Ignacio Ambriz es hacer un rearmado de la escuadra con la idea de volverse a meter en la clasificación para el Clausura 2026. De esta manera, en el mercado invernal se esperan varios movimientos.

¿Quién sería el nuevo fichaje de León?

Uno de estos es la llegada de un nuevo refuerzo, de acuerdo con Fieramanía hay una oportunidad de que uno de los jugadores que milita en uno de los equipos de Grupo Pachuca sea el fichaje para los esmeraldas. Se trata de Hugo Magallanes, un elemento que ya conoce la Liga MX, pero que proviene del Everton de Chile.

¿Quién es Hugo Magallanes?

Magallanes es uno de los elementos que podría ayudar en la zona baja del conjunto, tuvo un paso por Querétaro, pero también ha sido de clubes como Cerro Largo, Nacional, Patronato y Ayacucho. De nueva cuenta un jugador que ya pertenece al grupo ahora se movería de equipo para así poder llegar al equipo de Nacho Ambriz.

Hugo es un jugador uruguayo que juega como defensa central, con sus 1.89 metros es un elemento con cualidades en esa zona; antes de llegar al Everton formó parte de Racing y su segundo paso por los Gallos Blancos. Con 28 años de edad ha conseguido un par de campeonatos en su país en 2018 y 2019, siendo los únicos en su carrera.

La buena noticia es que se vendrán nuevos jugadores al equipo, pero el problema es que de nueva cuenta se ofrecen futbolistas que ya tienen en la mira dentro de la presidencia y ahora sólo queda esperar que Ambriz decida de ese listado los que más le convenzan. Aunque aún no se confirma, es una opción que podría llegar.

