Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Álvaro Angulo en Pumas vs. Rayados

Pumas UNAM atraviesa su mejor momento futbolístico en mucho tiempo. La directiva decidió sostener el proyecto de Efraín Juárez cuando los resultados no acompañaban y hoy esa confianza empieza a dar frutos dentro del campo de juego.

Este domingo, en el Estadio Olímpico Universitario, los auriazules firmaron una actuación convincente al vencer 2-0 a Rayados de Monterrey por la jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El triunfo no solo reafirma su buen presente, sino que los mantiene firmes en la pelea por la parte alta de la tabla.

Con esta victoria, Pumas sigue invicto y suma 15 puntos, quedando a solo tres unidades del líder, Chivas de Guadalajara. El equipo universitario no pierde pisada y se consolida como uno de los protagonistas del torneo en este arranque de la temporada.

El gran protagonista del fin de semana fue Álvaro Angulo. El defensor apareció por duplicado para marcar sus primeros goles en la temporada y convertirse en la figura del partido.

Más allá del aporte de Angulo, la pelea por el liderato de goleo sigue siendo intensa en el Clausura 2026. Varios nombres importantes aparecen en los primeros puestos y la competencia promete mantenerse cerrada jornada tras jornada.

Tabla de goleo – Clausura 2026

João Pedro Galvão – 7

Armando González – 5

José Paradela – 4

Paulinho – 4

Salomón Rondón – 4

Facundo Almada – 3

Marcelo Flores – 3

Diber Cambindo – 3

Julián Carranza – 3

Juninho – 3

Kevin Castañeda – 3

Lucas Di Yorio – 3

Álvaro Angulo – 2

Sergio Canales – 2

Germán Berterame – 2

Gabriel Fernández – 2

Carlos Rodríguez – 2

Víctor Dávila – 2

Ángel Correa – 2

Robert Morales – 2

En síntesis