Es tendencia:
logotipo del encabezado
PUMAS

Afición de Pumas UNAM se burla del presente del Club América: “Están jugando muy mal”

Aficionados del equipo universitario hablaron sobre el equipo de André Jardine en lo que va de la temporada.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Afición de Pumas sobre el América.
© Getty ImagesAfición de Pumas sobre el América.

En el fútbol todo puede cambiar de un torneo a otro y, después de varios años, Pumas UNAM hoy mira desde arriba al América en la tabla. El conjunto universitario tuvo un arranque de año muy sólido, mientras que las Águilas todavía buscan regularidad y una versión más convincente en el Clausura 2026.

Publicidad

El equipo que conduce Efraín Juárez es uno de los protagonistas del campeonato: suma cuatro victorias y tres empates, se mantiene invicto y está a solo tres puntos del líder, Guadalajara. Del otro lado, el América de André Jardine acumula 11 unidades y, si bien viene de golear 4-0 a Puebla tras la caída en el Clásico Nacional, no termina de despejar dudas en su funcionamiento.

En ese contexto, la diferencia en la tabla no pasó desapercibida para los hinchas auriazules. Aprovechando el buen momento del equipo y la irregularidad del rival, varios aficionados de Pumas se expresaron en redes sociales y dejaron frases que rápidamente encendieron la polémica.

¿Qué dijeron los aficionados?

“Es algo sencillo, siempre da gusto”, comentó un seguidor universitario. Otro fue más crítico con el rendimiento azulcrema: “Están jugando muy mal, no juegan a nada, meten un gol y se defienden todos los partidos”.

Publicidad
Tweet placeholder
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 7 del Clausura 2026

ver también

Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 7 del Clausura 2026

También hubo mensajes que apuntaron directamente a la rivalidad histórica: “Algo bastante bueno, Pumas lo merecía. Se siente bonito estar arriba del rival odiado”, escribió un fanático, mientras que otro cerró con una expresión de deseo: “Es una sensación linda, ojalá que siempre fuera así”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse y volvieron a ponerle picante a una de las rivalidades más fuertes del fútbol mexicano.

En síntesis

  • Pumas UNAM, bajo la conducción de Efraín Juárez, registra cuatro victorias y tres empates.
  • El América de André Jardine acumula 11 unidades tras golear 4-0 al Puebla.
  • El equipo universitario se mantiene invicto y a tres puntos del líder Guadalajara.
Publicidad
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Domènec Torrent halagó a Efraín Juárez tras el triunfo de Pumas
Liga MX

Domènec Torrent halagó a Efraín Juárez tras el triunfo de Pumas

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Álvaro Angulo
Liga MX

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Álvaro Angulo

¿Qué pasará con Domenec Torrent tras la derrota ante Pumas?
Rayados de Monterrey

¿Qué pasará con Domenec Torrent tras la derrota ante Pumas?

Max Verstappen adelanta su retiro de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Max Verstappen adelanta su retiro de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo