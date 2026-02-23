En el fútbol todo puede cambiar de un torneo a otro y, después de varios años, Pumas UNAM hoy mira desde arriba al América en la tabla. El conjunto universitario tuvo un arranque de año muy sólido, mientras que las Águilas todavía buscan regularidad y una versión más convincente en el Clausura 2026.

Publicidad

Publicidad

El equipo que conduce Efraín Juárez es uno de los protagonistas del campeonato: suma cuatro victorias y tres empates, se mantiene invicto y está a solo tres puntos del líder, Guadalajara. Del otro lado, el América de André Jardine acumula 11 unidades y, si bien viene de golear 4-0 a Puebla tras la caída en el Clásico Nacional, no termina de despejar dudas en su funcionamiento.

En ese contexto, la diferencia en la tabla no pasó desapercibida para los hinchas auriazules. Aprovechando el buen momento del equipo y la irregularidad del rival, varios aficionados de Pumas se expresaron en redes sociales y dejaron frases que rápidamente encendieron la polémica.

¿Qué dijeron los aficionados?

“Es algo sencillo, siempre da gusto”, comentó un seguidor universitario. Otro fue más crítico con el rendimiento azulcrema: “Están jugando muy mal, no juegan a nada, meten un gol y se defienden todos los partidos”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 7 del Clausura 2026

También hubo mensajes que apuntaron directamente a la rivalidad histórica: “Algo bastante bueno, Pumas lo merecía. Se siente bonito estar arriba del rival odiado”, escribió un fanático, mientras que otro cerró con una expresión de deseo: “Es una sensación linda, ojalá que siempre fuera así”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse y volvieron a ponerle picante a una de las rivalidades más fuertes del fútbol mexicano.

En síntesis

Pumas UNAM , bajo la conducción de Efraín Juárez , registra cuatro victorias y tres empates.

, bajo la conducción de , registra cuatro victorias y tres empates. El América de André Jardine acumula 11 unidades tras golear 4-0 al Puebla.

de acumula 11 unidades tras golear 4-0 al Puebla. El equipo universitario se mantiene invicto y a tres puntos del líder Guadalajara.

Publicidad