El Estadio Caliente será el escenario de un prometedor compromiso esta noche de viernes, cuando Xolos reciba al Atlante en un duelo clave para sus propias aspiraciones. Una multitud acompañará al cuadro de Tijuana en busca del boleto a la Liguilla del futbol mexicano, en el juego correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2026.

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¿Cómo llegan Xolos y Atlante al partido por el Apertura 2026?

‘La Jauría’ arriba a este encuentro colocada en la 10° ubicación del torneo, con 22 unidades, a un punto y dos puestos de distancia de la zona de clasificación a Playoffs. Del otro lado, los ‘Potros de Hierro’ se estacionan en la 16° posición de la competencia, con 14 puntos, a dos unidades y a dos lugares del fondo de la tabla del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Xolos vs. Atlante por el Apertura 2026?

El partido Xolos vs. Atlante se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre desde las 21.10 horas del Centro de México, unos minutos después del comienzo de Juárez-Atlas. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Caliente, donde se esperan más de 20 mil fanáticos rojinegros dispuestos a alentar a su equipo soñando con la Fiesta Grande.

Xolos, a todo o nada por la clasificación [Foto: Getty]

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¿El Xolos vs. Atlante del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Xolos vs. Atlante, desafortunadamente para los espectadores, no se podrá ver en televisión abierta en México, tal indica la grilla televisiva del compromiso. Ninguno de los canales disponibles de la TV abierta cuenta con los derechos para transmitir en directo y en forma gratuita este encuentro de la jornada 17.

¿Qué canal transmite Xolos vs. Atlante por el Apertura 2026?

El partido Xolos vs. Atlante no será transmitido por ningún canal de televisión, ni siquiera por los habituales de cable de paga. El otro compromiso que se juega en simultáneo sí irá por dos señales de TV, pero no así el cruce entre rojinegros y azulgranas. Los fanáticos tendrán que volcarse al streaming para poder seguirlo.

¿Qué streaming online transmite Xolos vs. Atlante por el Apertura 2026?

El partido Xolos vs. Atlante se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la plataforma FOX One. Este servicio de streaming ofrecerá la posibilidad de seguir la transmisión por su pantalla con imagen y sonido, siempre y cuando se tenga una suscripción activa.