Repasa los puestos actualizados de la Liga Española al cabo de lo sucedido en 'El Clásico' de hoy.

En un encuentro más friccionado que jugado, Real Madrid se llevó un triunfazo ante Barcelona en el Camp Nou, ante una multitud de aficionados blaugranas. El juego estaba para cualquiera, pero finalmente todo acabó 2-1 en favor del equipo visitante. El ‘Merengue’ golpeó en los momentos justos y cambió todo en la tabla del torneo.

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El Real Madrid de José Mourinho consiguió una victoria trascendental gracias a un doblete de Kylian Mbappé, la gran figura del encuentro. El francés abrió la cuenta a los 41 minutos, luego empató Raphinha a los 61′, y cuando el partido se moría, llegó el KO. ‘Kiki’ anotó el gol del triunfo a los 87 minutos y enmudeció todo el estadio.

¿Cómo quedaron Barcelona y Real Madrid en la tabla de LaLiga 2026/27?

Tras la derrota ante Real Madrid, los ‘Culés’ continúan en la 1° posición, pero con 27 puntos. Luego de haber tenido un arranque con puntaje perfecto, el equipo de Hans-Dieter Flick sufrió su primera caída en el campeonato. Son nueve partidos ganados y uno perdido para los blaugranas en este inicio de torneo.

Tras el triunfo ante Barcelona, el ‘Merengue’ sigue en el 3° puesto, pero con 24 unidades. Hasta el momento, los dirigidos por José Mourinho han acumulado ocho victorias y dos derrotas en la campaña, sin empates de por medio. Estos tres puntos logrados en El Clásico le darán un envión anímico muy importante.

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Mbappé brilló y Real Madrid ganó El Clásico [Foto: Getty]

Entre Barcelona y Real Madrid, el tercero en discordia es, por supuesto, Atlético Madrid, que quedó 2° en la Liga Española y se mete en la discusión con 25 puntos. El conjunto de Diego Simeone se encuentra dos puntos por detrás de los ‘Culés’ y solo uno arriba del ‘Merengue’, así que se viene una gran disputa fecha a fecha.

La tabla de posiciones de LaLiga 2026/27 tras el Barcelona 1-2 Real Madrid:

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La tabla de goleadores de LaLiga 2026/27 tras el Barcelona 1-2 Real Madrid: