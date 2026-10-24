Club León y Toluca se enfrentan por la Liga MX en un juego clave del fin de semana. La información de cómo ver el partido en México.

Club León recibe este sábado a Toluca en el marco de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio León y pondrá cara a cara a dos protagonistas que buscan consolidar su boleto directo a la Liguilla. Las acciones iniciarán a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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La Fiera llega motivada tras sumar un triunfo clave a domicilio frente a Tigres UANL. Por su parte, los Diablos Rojos de Toluca necesitan reencontrarse con la victoria en el torneo local para mantenerse como escoltas en lo más alto de la tabla, tras igualar a mitad de semana 2-2 ante Tijuana.

¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados que deseen seguir el compromiso entre León y Toluca contarán con opciones tanto en televisión de paga como en plataformas digitales. En el caso de la TV, el partido puede verse por FOX+ mientras que también existe la opción de seguir el juego por la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de León llega en un momento ascendente. Viene de conseguir una valiosa victoria por 2-0 frente a Tigres en el Volcán, impulsado por el buen momento ofensivo de Díber Cambindo e Ismael Díaz. Con 21 unidades cosechadas hasta el momento, los dirigidos por Javier Gandolfi saben que sumar de a tres en casa es vital para meterse de lleno a la pelea por los primeros cuatro puestos del certamen.

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En la otra vereda, el equipo de Antonio Mohamed marcha con 22 puntos y sigue en el top4 de la Liga MX. Sin embargo, el equipo escarlata no ha podido hilvanar triunfos en sus últimas presentaciones, cediendo empates recientes frente a Atlético de San Luis y los Xolos de Tijuana (2-2).

En síntesis