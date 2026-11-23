Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Rayados, Club León y Pachuca son los ocho clasificados, en ese orden en la tabla, a los cuartos de final de la Liguilla una vez finalizada la etapa regular. Los emparejamientos han dado cruces que se espera que sean muy entretenidos.
Cruz Azul es el vigente campeón de la Liga MX, pero Chivas le ganó a La Máquina este domingo y quedó como el superlíder del Apertura 2026. América, Toluca y Rayados son otros tres equipos muy importantes mientras que Atlas, León y Pachuca buscarán dar la sorpresa.
Este lunes la Liga MX informó los horarios oficiales de la ida y la vuelta de cada partido de los cuartos de final. Todo comenzará este miércoles en el Nemesio Díez y luego finalizará el próximo domingo en el Estadio Azteca con la revancha entre Cruz Azul y León.
Los días y horarios oficiales de la Liguilla
Miércoles 25 de noviembre
- Toluca vs Atlas (19:00hs, Nemesio Díez)
- Rayados vs América (21:10hs, Gigante de Acero)
Jueves 26 de noviembre
- Pachuca vs Chivas (19:00hs, Estadio Hidalgo)
- Club León vs Cruz Azul (21:10hs, Estadio León)
Sábado 28 de noviembre
- Atlas vs Toluca (19:00hs, Estadio Jalisco)
- América vs Rayados (21:10hs, Estadio Azteca)
Domingo 29 de noviembre
- Chivas vs Pachuca (19:07hs, Estadio Akron)
- Cruz Azul vs Club León (21:00hs, Estadio Azteca)
La IA predijo los cuartos de final del Apertura 2026: ¿quiénes pasan en la Liguilla de la Liga MX?
En síntesis
- La Liga MX confirmó los horarios de cuartos de final del Apertura 2026 del 25 al 29 de noviembre.
- Toluca vs Atlas y Rayados vs América abren la Liguilla este miércoles 25 de noviembre.
- Chivas vs Pachuca y Cruz Azul vs Club León definen sus series el domingo 29 de noviembre.