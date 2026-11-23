Los cuartos de final comenzarán con el duelo entre Toluca y Atlas en el Nemesio Díez y finalizarán con el juego entre Cruz Azul y Club León.

Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Rayados, Club León y Pachuca son los ocho clasificados, en ese orden en la tabla, a los cuartos de final de la Liguilla una vez finalizada la etapa regular. Los emparejamientos han dado cruces que se espera que sean muy entretenidos.

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Cruz Azul es el vigente campeón de la Liga MX, pero Chivas le ganó a La Máquina este domingo y quedó como el superlíder del Apertura 2026. América, Toluca y Rayados son otros tres equipos muy importantes mientras que Atlas, León y Pachuca buscarán dar la sorpresa.

Este lunes la Liga MX informó los horarios oficiales de la ida y la vuelta de cada partido de los cuartos de final. Todo comenzará este miércoles en el Nemesio Díez y luego finalizará el próximo domingo en el Estadio Azteca con la revancha entre Cruz Azul y León.

Los días y horarios oficiales de la Liguilla

Miércoles 25 de noviembre

Toluca vs Atlas (19:00hs, Nemesio Díez)

Rayados vs América (21:10hs, Gigante de Acero)

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Jueves 26 de noviembre

Pachuca vs Chivas (19:00hs, Estadio Hidalgo)

Club León vs Cruz Azul (21:10hs, Estadio León)

Sábado 28 de noviembre

Atlas vs Toluca (19:00hs, Estadio Jalisco)

América vs Rayados (21:10hs, Estadio Azteca)

Domingo 29 de noviembre

Chivas vs Pachuca (19:07hs, Estadio Akron)

Cruz Azul vs Club León (21:00hs, Estadio Azteca)

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En síntesis