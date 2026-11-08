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Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate de Chivas vs León

El resultado del duelo entre La Fiera y el Rebaño modificó la tabla general rumbo a la última jornada del Apertura 2026.

La tabla general y de goleo tras el León vs Chivas
© Leopoldo Smith/Getty ImagesLa tabla general y de goleo tras el León vs Chivas

Este domingo se cerró la Jornada 16 con un duelo entre León y Chivas, donde el tema del liderato y de mantenerse en zona de Liguilla era clave para estos dos clubes. El resultado del partido fue un 1-1, lo cual no le permitió a los de Gabriel Milito irse hasta el primer puesto de la tabla, pero ayudó a los de Javier Gandolfi a meterse a la zona de Liguilla.

Las anotaciones corrieron a cargo de Ricardo Marín, quien aprovechó que el equipo se mantenía con 11 jugadores y marcó al minuto 69 su anotación, por parte del cuadro de los Panzas Verdes al minuto 86 cayó el empate luego de un tanto por parte de Paul Bellón para que pudieran igualar el resultado y meterse en la Liguilla.

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Ninguno de estos dos conjuntos tenía elementos que pelearan realmente en la tabla de goleo, por lo que en ese caso no hay modificación importante en este listado. Sin embargo, lo que sí es que con esto sabremos qué les depara algunos equipos para la última jornada del Apertura 2026 y los rivales a los que podrían enfrentarse.

Tabla general tras el León vs Chivas

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En síntesis

  • León y Chivas empataron 1-1 en la Jornada 16 del Apertura 2026.
  • Ricardo Marín abrió el marcador del encuentro con un gol al minuto 69.
  • Paul Bellón anotó el empate para el León al minuto 86.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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