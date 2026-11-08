Landon Donovan menospreció al León

En 2018 cuando elClub León decidió apostar por buscar una figura del futbol, tomó la iniciativa de llevar a Landon Donovan, el jugador que es una leyenda dentro del futbol estadounidense llegó al conjunto de La Fiera y pese a no tener un muy buen paso con el equipo porque no consiguió ninguna anotación, habló mal de la escuadra.

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Landon Donovan demerito el futbol

Y es que en un podcast llamado “Unfiltered soccer”, Donovan fue cuestionado sobre su etapa con la escuadra mexicana, por lo que de manera despectiva habló de las condiciones en las que estaban los futbolistas y en especial de su experiencia en el recinto, lo cual dejó muy mal al cuadro de los Panzas Verdes después de sus palabras.

“Cuando fui a jugar a León, en México… ahora es distinto porque ya tienen un nuevo centro de entrenamiento, pero esto fue en 2016 (militó en 2018), ni siquiera puedo describirte lo malas que eran las instalaciones, teníamos una especie de llave que salía de la pared como regadera, estaba sucio, era asqueroso, los baños no funcionaban, es difícil de imaginar”. Landon Donovan

Pero no sólo se fue en contra del equipo de la Liga MX, sino que además destacó que en el futbol Sudamericano es muy común que así sea todo porque las condiciones varían tanto en los salarios como en las condiciones de los campos, suponiendo que hacía una comparación con lo que hay incluso hasta en las universidades de Estados Unidos.

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“No estoy diciendo que todos los clubes de Sudamérica son así, pero la gran mayoría lo son, a veces no te pagan, los campos son malos, no es un lugar al que los futbolistas quieran ir a jugar, es un lugar del que intentan salir”, destacó que es más fácil que los futbolistas busquen su plan de irse al extranjero para evitar vivir en estas condiciones.

En síntesis