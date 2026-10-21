Dónde ver EN VIVO Club Puebla vs. Rayados por el Apertura 2026: TV y streaming online

Puebla recibirá a Rayados de Monterrey este miércoles con ambos equipos en busca de tres puntos claves. Revisa qué canales transmitirán el partido en vivo y dónde seguirlo por streaming online en México.

El Club Puebla recibe este miércoles a los Rayados de Monterrey en un atractivo duelo correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro entre la Franja y la Pandilla comienza a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y tiene como escenario el Estadio Cuauhtémoc.

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La Franja busca aprovechar su condición de local para sumar puntos vitales ante su afición, mientras que el poderoso equipo regiomontano intentará llevarse la victoria como visitante para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones.

¿Por dónde ver el partido en México?

La transmisión del choque entre Puebla y Monterrey estará disponible a través de televisión restringida y plataformas digitales. Sin cobertura por televisión abierta, en televisión de paga las acciones se emitirán por la señal de ESPN México. Por la vía del streaming, la alternativa oficial disponible para el territorio nacional será la plataforma Disney+ Premium.

La actualidad de ambos equipos

La escuadra poblana se presenta a este compromiso con la urgencia de recomponer el camino, registrando actualmente una racha de cinco partidos sin conocer el triunfo con saldo de tres empates y dos descalabros. Instalados en el doceavo peldaño con 16 unidades, una victoria les bastaría para meterse de lleno en la pelea por los boletos a la Liguilla.

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Por su parte, los Rayados de Monterrey buscarán afianzarse aún más en la recta alta de la clasificación tras reencontrarse con el triunfo mediante un 2-1 frente al Pachuca. Con 17 puntos cosechados en 11 cotejos (un compromiso pendiente en comparación con la mayoría de las plantillas en el Apertura 2026), los dirigidos por Matías Almeyda encaran una oportunidad de oro para consolidar su candidatura al título.

En síntesis