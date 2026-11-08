Querétaro vs. Puebla en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 16 de la Liga MX

Querétaro y Puebla se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio La Corregidora, por la jornada 16 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Querétaro recibe a Puebla este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Hay partidos que se definen más por la necesidad que por el buen momento, y este es uno de ellos. Querétaro y Puebla llegan arrastrando una racha de derrotas que los tiene urgidos de puntos en la mitad baja de la tabla.

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Ninguno de los dos está para exigencias, pero sí para desesperarse: ambos necesitan cortar la seguidilla de resultados negativos antes de que la liguilla se les escape del todo.

La actualidad de ambos equipos

Querétaro no gana hace rato y la última fecha fue otro golpe: cayó 1-3 de visitante ante FC Juárez, después de perder también con Cruz Azul y Atlético San Luis. Los Gallos Blancos están 12° con 20 puntos en 14 partidos, una posición que todavía permite soñar con la zona de clasificación, pero que exige reaccionar ya mismo como local.

Puebla llega en una situación parecida o peor: tres derrotas al hilo, la última 1-2 contra Pumas UNAM, y antes caídas ante Atlas y Monterrey por marcadores abultados. La Franja es 14° con 16 unidades en 15 juegos y necesita cortar la hemorragia de goles en contra antes de que la distancia con los puestos de arriba se vuelva una cuesta imposible.

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El historial entre Querétaro y Puebla

El historial entre ambos es parejo mirando los números totales, con ligera ventaja para Puebla en los 42 enfrentamientos disputados: 17 victorias por 14 de Querétaro y 11 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de la Franja. Sin embargo, en los cruces más recientes la balanza se inclinó para los Gallos Blancos, que se quedaron con los últimos dos duelos, incluido un 2-0 como visitante en abril de este año.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Puebla vs. Querétaro 1-2 Liga MX 04/10/2025 Querétaro vs. Puebla 3-1 Liga MX 02/03/2025 Querétaro vs. Puebla 2-0 Liga MX 14/09/2024 Puebla vs. Querétaro 2-1 Liga MX 24/02/2024 Puebla vs. Querétaro 0-2 Liga MX 17/09/2023 Querétaro vs. Puebla 1-1 Liga MX 14/01/2023 Puebla vs. Querétaro 2-0 Liga MX 02/09/2022 Querétaro vs. Puebla 1-1 Liga MX 06/02/2022 Querétaro vs. Puebla 0-2 Liga MX 28/08/2021 Puebla vs. Querétaro 1-0 Liga MX

Horario del partido

México: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs

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En síntesis