Querétaro vs. Puebla en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 16 de la Liga MX

Querétaro recibe a Puebla este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Hay partidos que se definen más por la necesidad que por el buen momento, y este es uno de ellos. Querétaro y Puebla llegan arrastrando una racha de derrotas que los tiene urgidos de puntos en la mitad baja de la tabla.
Ninguno de los dos está para exigencias, pero sí para desesperarse: ambos necesitan cortar la seguidilla de resultados negativos antes de que la liguilla se les escape del todo.
La actualidad de ambos equipos
Querétaro no gana hace rato y la última fecha fue otro golpe: cayó 1-3 de visitante ante FC Juárez, después de perder también con Cruz Azul y Atlético San Luis. Los Gallos Blancos están 12° con 20 puntos en 14 partidos, una posición que todavía permite soñar con la zona de clasificación, pero que exige reaccionar ya mismo como local.
Puebla llega en una situación parecida o peor: tres derrotas al hilo, la última 1-2 contra Pumas UNAM, y antes caídas ante Atlas y Monterrey por marcadores abultados. La Franja es 14° con 16 unidades en 15 juegos y necesita cortar la hemorragia de goles en contra antes de que la distancia con los puestos de arriba se vuelva una cuesta imposible.
El historial entre Querétaro y Puebla
El historial entre ambos es parejo mirando los números totales, con ligera ventaja para Puebla en los 42 enfrentamientos disputados: 17 victorias por 14 de Querétaro y 11 empates, con una diferencia de gol mínima a favor de la Franja. Sin embargo, en los cruces más recientes la balanza se inclinó para los Gallos Blancos, que se quedaron con los últimos dos duelos, incluido un 2-0 como visitante en abril de este año.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Puebla vs. Querétaro
|1-2
|Liga MX
|04/10/2025
|Querétaro vs. Puebla
|3-1
|Liga MX
|02/03/2025
|Querétaro vs. Puebla
|2-0
|Liga MX
|14/09/2024
|Puebla vs. Querétaro
|2-1
|Liga MX
|24/02/2024
|Puebla vs. Querétaro
|0-2
|Liga MX
|17/09/2023
|Querétaro vs. Puebla
|1-1
|Liga MX
|14/01/2023
|Puebla vs. Querétaro
|2-0
|Liga MX
|02/09/2022
|Querétaro vs. Puebla
|1-1
|Liga MX
|06/02/2022
|Querétaro vs. Puebla
|0-2
|Liga MX
|28/08/2021
|Puebla vs. Querétaro
|1-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs
En síntesis
- Querétaro y Puebla se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por FOX y FOX One.
- Querétaro suma 20 puntos en el torneo.
- Puebla suma 16 puntos en el torneo.