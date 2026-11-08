Alineaciones de Querétaro y Puebla por la Liga MX: formaciones probables

Querétaro recibe a Puebla este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro viene de caer 1-3 ante FC Juárez y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Puebla viene de caer 1-2 ante Pumas UNAM y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Querétaro y Puebla
Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Iker Benito, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Denilson Saaid Muñoz Bustamante. DT: Esteban González.
Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, José Pachu, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Luifer Hernández, Omar Moreno. DT: Gerardo Espinoza.
Bajas y ausentes de Querétaro y Puebla
Querétaro:
- Erik Dueñas (lesión de rodilla)
- Santiago Homenchenko (ausencia; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
- Jean Unjanque (lesión de cadera)
Puebla:
- Heriberto Jurado (lesión en la pierna; vuelve a principios de marzo de 2027)
- Sergio Sanabria (lesión muscular)
- Eduardo Navarro (ausencia)
La previa de Querétaro y Puebla: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio La Corregidora
- Historial: 42 cruces — Querétaro ganó 14, Puebla ganó 17 y empataron 11
- Último antecedente: 25/04/2026: Puebla 1-2 Querétaro
- Próximo partido de Querétaro: vs. Monterrey, sábado 14 de noviembre
- Próximo partido de Puebla: vs. Atlético San Luis, sábado 21 de noviembre