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Alineaciones de Querétaro y Puebla por la Liga MX: formaciones probables

Querétaro y Puebla se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio La Corregidora por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Queretaro vs. Puebla, Liga MX
Queretaro vs. Puebla, Liga MX

Querétaro recibe a Puebla este domingo 8 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio La Corregidora. Querétaro viene de caer 1-3 ante FC Juárez y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Puebla viene de caer 1-2 ante Pumas UNAM y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Querétaro y Puebla

Querétaro (4-2-3-1): Guillermo Allison, Iker Benito, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlo García, Mateo Coronel, Bernardo Parra, Enzo Giménez, Alí Ávila, Denilson Saaid Muñoz Bustamante. DT: Esteban González.

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Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monárrez, Alejandro Organista, José Pachu, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Luifer Hernández, Omar Moreno. DT: Gerardo Espinoza.

Bajas y ausentes de Querétaro y Puebla

Querétaro:

  • Erik Dueñas (lesión de rodilla)
  • Santiago Homenchenko (ausencia; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Jean Unjanque (lesión de cadera)

Puebla:

  • Heriberto Jurado (lesión en la pierna; vuelve a principios de marzo de 2027)
  • Sergio Sanabria (lesión muscular)
  • Eduardo Navarro (ausencia)

La previa de Querétaro y Puebla: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio La Corregidora
  • Historial: 42 cruces — Querétaro ganó 14, Puebla ganó 17 y empataron 11
  • Último antecedente: 25/04/2026: Puebla 1-2 Querétaro
  • Próximo partido de Querétaro: vs. Monterrey, sábado 14 de noviembre
  • Próximo partido de Puebla: vs. Atlético San Luis, sábado 21 de noviembre
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