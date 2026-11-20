Puebla recibe a Atlético San Luis este viernes 20 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla viene de ganarle 2-0 a Querétaro y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético San Luis viene de caer 0-1 ante FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Puebla y Atlético San Luis
Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Óscar Villa, Alejandro Organista, Mathías Tomás, Eduardo Armenta, Kevin Velasco, Luifer Hernández, Omar Moreno. DT: Gerardo Espinoza.
Atlético San Luis (3-4-3): Gibrán Lajud, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz, Benjamín Galdames, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, David Rodríguez, Felipe Mora, Rafa Llorente.
Bajas y ausentes de Puebla y Atlético San Luis
Puebla:
- Heriberto Jurado (lesión en la pierna; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Sergio Sanabria (lesión muscular)
- Eduardo Navarro (ausencia)
Atlético San Luis:
- Jesús Medina (lesión de rodilla)
- João Pedro Galvão (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de enero de 2027)
La previa de Puebla y Atlético San Luis: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Cuauhtémoc
- Historial: 16 cruces — Puebla ganó 5, Atlético San Luis ganó 8 y empataron 3
- Último antecedente: 28/02/2026: Atlético San Luis 0-1 Puebla