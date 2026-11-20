Puebla y Atlético San Luis se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Puebla recibe a Atlético San Luis este viernes 20 de noviembre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla viene de ganarle 2-0 a Querétaro y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Atlético San Luis viene de caer 0-1 ante FC Juárez y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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