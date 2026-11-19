FC Juárez y Atlas protagonizarán un muy atractivo enfrentamiento este viernes 20 de noviembre, cuando se crucen en la continuidad de la jornada 17 del Apertura 2026. Mientras unos se despiden de la temporada, otros buscarán quedar lo más alto posible en la tabla del campeonato, en un semestre muy positivo estadísticamente.

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¿Cómo llegan FC Juárez y Atlas al juego del Apertura 2026?

Los ‘Bravos’ vienen de vencer por 1-0 a Atlético San Luis fuera de casa, colocándose de esta manera en el 18° y último lugar del campeonato, con 11 unidades. Por su parte, los ‘Zorros’ vienen de caer por 4-1 ante Pachuca en condición de local, ubicándose así en el 5° puesto del certamen, clasificado y con 27 puntos.

¿Cuándo y a qué hora juegan FC Juárez vs. Atlas por el Apertura 2026?

El juego FC Juárez vs. Atlas se disputará este viernes 20 de noviembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso está programado para dar inicio a partir de las 21.00 horas del Centro de México, en simultáneo al Xolos-Atlante que se jugará a la misma hora.

Juárez y Atlas se reencuentran en Chihuaua [foto: Getty]

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¿El FC Juárez vs. Atlas del Apertura 2026 va por TV abierta?

El juego FC Juárez vs. Atlas sí se podrá seguir por televisión abierta en el territorio mexicano, lo cual representa una buena noticia para todos los aficionados. La señal de televisión abierta a cargo de transmitir en forma gratuita el encuentro de este viernes a lo largo y ancho del país será el canal de Azteca 7.

¿Qué canal transmite FC Juárez vs. Atlas por el Apertura 2026?

El juego FC Juárez vs. Atlas se podrá sintonizar, además de por Azteca 7, en vivo y en directo por medio de la pantalla de FOX, canal de cable que pasará el juego a la vez. Esos dos canales, uno gratis para todo México y el otro en caso de tener el codificado pago de cable, serán los únicos con los derechos para pasar el partido.

¿Qué streaming online transmite FC Juárez vs. Atlas por el Apertura 2026?

El juego FC Juárez vs. Atlas contará con la cobertura en vivo y en forma online, para todo el suelo nacional, a través de la plataforma de paga de FOX One. Además, el enfrentamiento se podrá seguir por streaming por medio de Azteca Deportes Network, y también por la aplicación móvil de Azteca Deportes.