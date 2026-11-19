En las últimas horas, el experimentado mediocampista fue asociado a los 'Zorros' y esto es lo que sucederá.

Como de aquí al final del torneo todo lo que ocurra ya corre a cuenta de Hernán Crespo, Grupo PRODI se puso manos a la obra para construir el Atlas 2027. La intención del conglomerado que se hizo dueño de los ‘Zorros’ es continuar reforzando el plantel y en eso están trabajando. Por eso aparecieron temprano los primeros nombres.

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Esta semana, se supo que Erik Lira es el gran sueño que tienen los propietarios del Atlas para la temporada que viene. Con una propuesta verbal elevada al club dueño de su pase y un llamado inicial al entorno del jugador, inició el operativo seducción. Esa será la principal ocupación de los encargados del futbol del cuadro rojinegro.

Ahora bien, por estas horas surgió otro rumor tan sorprendente como inesperado: la prensa de Guadalajara vinculó a los Zorros con un fichaje de Edson Álvarez. El ex capitán de la Selección Mexicana no está jugando en su actual equipo y fue asociado a un traspaso al Atlas este mismo jueves en múltiples portales.

Edson Álvarez no la pasa bien en Inglaterra [Foto: Getty]

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En tanto a la posibilidad de Edson Álvarez, lo que hay que decir es que el interés rojinegro es real pero no es prioridad actualmente para la institución. Por trayectoria y por jerarquía, Atlas tiene en el cajón la opción del mediocampista de pasado en la Selección Mayor de México. Ahora bien, no es el primer jugador al que irán a buscar.

Hoy en día, la posibilidad de Edson Álvarez es el “plan B” de la directiva por si no funciona lo de Lira. Erik Lira es el objetivo principal de Atlas y primero harán todo lo posible para ficharlo desde Cruz Azul. No obstante, si no logran alcanzar un arreglo para traer al volante que casi se va a Francia, ahí sí apuntarán los cañones al ex Fenerbahce.

La alternativa de Edson Álvarez captó la atención de Grupo PRODI ya que en West Ham no tiene lugar y es un hecho que en invierno saldrá de ese equipo de Inglaterra. Como su carrera viene teniendo vaivenes y ya no cuenta con un carrete largo en Europa, un regreso a la Liga MX podría ser más viable y el proyecto rojinegro es más que atractivo. ¿Se dará?