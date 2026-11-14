Desde que tomaron las riendas del club, Grupo PRODI dejó bien claro que su principal sentir es la ambición. El conglomerado empresarial ya invirtió una buena cantidad de dinero para construir la base de la plantilal rojinegra, pero van por más. E ir por más no significa ‘rellenar el equipo’, sino realmente apostar a cosas grandes.

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Muchas veces, en la previa de un mercado de pases hay trascendidos y rumores que carecen de veracidad real. Bueno, en este caso esto es 100% real: Atlas avanza para fichar a Erik Lira; sí, al mediocampista que brilló en la Copa del Mundo con la Selección. Los ‘Zorros’ con su nueva conducción aspiran a lo más alto de todo.

La información fue confirmada por Gibran Araige, especialista televisivo en Selección Mexicana, quien reveló que la directiva rojinegra ya se contactó con Cruz Azul. En principio, Erik Lira mantiene su sueño europeo, pero en Grupo PRODI son optimistas en poder generar un operativo seducción que convenza al jugador.

Lira, de enfrentar a Atlas… ¿a jugar allí? [Foto: Getty]

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De acuerdo al reporte de última hora del periodista de TUDN, Atlas ya habría elevado una oferta verbal a Cruz Azul por Erik Lira de cara al libro de pases de invierno. En las primeras conversaciones entre ambos clubes, las autoridades de los ‘Zorros’ les manifestaron a sus pares cuánto estaban dispuestos a pagar para comprarlo.

Según indicó el corresponsal de la cadena, la primera propuesta es de ¡11 millones de dólares!, advirtiendo que la cosa va en serio para Grupo PRODI con Erik Lira. Los nuevos dueños de Atlas quieren a toda costa golpear el tablero, romper el mercado y sumar a sus filas a uno de los mejores volantes que tiene el continente.

Actualmente, el pivote de la Selección Mexicana tiene contrato con Cruz Azul hasta finales del 2029, que le permite a ‘La Máquina’ negociar por él con libertad. Sin embargo, tal señaló el cronista del ‘Tri’, el cuadro cementero no vería con malos ojos vendérselo a Atlas siempre que paguen lo que quieren. ¿Lograrán persuadir al futbolista?