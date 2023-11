Fichajes 2024: Vicente Sánchez podría regresar a la Liga MX pero no a Toluca

Vicente Sánchez es una de las grandes leyendas en la historia del Toluca, club en el que como futbolista disputó un total de 258 encuentros oficiales. Además, convirtió 91 goles y entregó 11 asistencias.

Por otra parte, el ex extremo uruguayo (jugó 31 cotejos en su selección, con nueve tantos anotados), retirado en diciembre del 2021, cosechó tres títulos en su estadía en los Diablos Rojos: dos torneos Apertura (2002-03 y 2005-06) y fue Campeón de Campeones (2005-06).

Sin embargo, en la actualidad llegaría nuevamente al futbol mexicano para el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, pero no sería para ayudar al Toluca. ¿De qué se trata? Según la información brindada en TUDN, Sánchez arribaría al Cruz Azul de la mano de su compatriota Iván Alonso, quien asumiría como director deportivo del club.

Su nueva labor, de confirmarse, sería la de ser parte del equipo de trabajo de Alonso, un ex delantero uruguayo con pasado en los Diablos y que brilló en Nacional y River Plate, entre otros.

Vicente Sánchez, cerca de Cruz Azul y lejos del Toluca

En TUDN informaron: “Estará llegando también Vicente Sánchez a Cruz Azul. Iván Alonso presentó un proyecto a Cruz Azul, el proyecto que le gusta más al área de presidencia es el de Alonso”.

De esta manera, el presidente de la Máquina, Víctor Manuel Velázquez, fallaría a su palabra de que no contrataría a ninguna persona que no tenga identidad con el equipo. Sánchez, además, tiene pasado en las Águilas del América, aunque no sería la primera vez que pasaría.

¿Qué otros miembros con pasado en el América llegaron a Cruz Azul?

Desde que Víctor Velázquez es presidente de Cruz Azul contrató a seis personas con pasado cercano al América: Carlos López de Silanes, Raúl Gutiérrez y su asistente técnico Marco Sánchez Yacuta. Esto sumado a su hijo Marco Sánchez Ávila (fichado para la Sub 20).

Estos casos se suman al de los jugadores Joaquín Martínez y Alonso Escoboza. Como si fuese poco, se debe sumar a Jaime Ordiales, quien también fue directivo en Coapa.