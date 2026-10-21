Las alineaciones del Santos vs Pumas

Estos son los 22 jugadores que saltan a la cancha el día de hoy en el Estadio TSM para el Santos vs Pumas.

Este miércoles cierra la Jornada 13 con un duelazo entre Pumas y Santos Laguna. La escuadra de Torreón recibe en el Estadio TSM al equipo de Esteban Solari en una pelea directa por sumar una victoria que los meta a la zona de Liguilla o que los mantenga cerca y es que ambos equipos suman 16 unidades en el torneo, es por ello que los dos clubes necesitan su mejor alineación.

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Renato Paiva viene de sumar cinco victorias de manera consecutiva, por lo que esto los mantiene con mucho ánimo de cara a un duelo ante un equipo que no ha podido levantar en las últimas fechas. La buena noticia es que el cuadro universitario recupera a uno de sus mejores elementos para este partido, César Huerta.

El “Chino” no jugó el duelo ante el Atlante debido a una expulsión y ahora lo recupera. Por su parte, los Guerreros pierden a su amuleto, Aleco Irarragorri, quien ha estado presente en todas las victorias del cuadro lagunero, pero tras una cirugía en la vesícula después del juego ante Querétaro, el presidente del equipo no podrá estar en este recinto.

Posible alineación de Santos Laguna

Carlos Acevedo

Efraín Orona

Felipe Sánchez

Franco Pardo

Emmanuel Echeverría

Fran Villalba

Facundo Cáseres

Mauricio Cuevas

Ezequiel Bullaude

Eduardo Aguirre

Tahiel Jiménez

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Posible alineación de Pumas

Keylor Navas

Rubén Duarte,

Nathan Silva

Pablo Bennevendo

Rodrigo López

Uriel Antuna

Pedro Vite

Adalberto Carrasquilla

César Huerta

Juninho

Robert Morales

En síntesis