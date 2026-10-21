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¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Santos Laguna vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026

Estos son los 22 jugadores que saltan a la cancha el día de hoy en el Estadio TSM para el Santos vs Pumas.

Las alineaciones del Santos vs Pumas
© Hector Vivas/Getty ImagesLas alineaciones del Santos vs Pumas

Este miércoles cierra la Jornada 13 con un duelazo entre Pumas y Santos Laguna. La escuadra de Torreón recibe en el Estadio TSM al equipo de Esteban Solari en una pelea directa por sumar una victoria que los meta a la zona de Liguilla o que los mantenga cerca y es que ambos equipos suman 16 unidades en el torneo, es por ello que los dos clubes necesitan su mejor alineación.

Renato Paiva viene de sumar cinco victorias de manera consecutiva, por lo que esto los mantiene con mucho ánimo de cara a un duelo ante un equipo que no ha podido levantar en las últimas fechas. La buena noticia es que el cuadro universitario recupera a uno de sus mejores elementos para este partido, César Huerta.

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El “Chino” no jugó el duelo ante el Atlante debido a una expulsión y ahora lo recupera. Por su parte, los Guerreros pierden a su amuleto, Aleco Irarragorri, quien ha estado presente en todas las victorias del cuadro lagunero, pero tras una cirugía en la vesícula después del juego ante Querétaro, el presidente del equipo no podrá estar en este recinto.

Posible alineación de Santos Laguna

  • Carlos Acevedo
  • Efraín Orona
  • Felipe Sánchez
  • Franco Pardo
  • Emmanuel Echeverría
  • Fran Villalba
  • Facundo Cáseres
  • Mauricio Cuevas
  • Ezequiel Bullaude
  • Eduardo Aguirre
  • Tahiel Jiménez

Posible alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Rubén Duarte,
  • Nathan Silva
  • Pablo Bennevendo
  • Rodrigo López
  • Uriel Antuna
  • Pedro Vite
  • Adalberto Carrasquilla
  • César Huerta
  • Juninho
  • Robert Morales
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En síntesis

  • Pumas y Santos Laguna disputan la Jornada 13 empatados con 16 unidades.
  • César Huerta regresa a jugar con Pumas tras cumplir su suspensión.
  • Aleco Irarragorri no asistirá al partido por una cirugía de vesícula.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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