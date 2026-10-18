Cuando Esteban Solari tomó las riendas del equipo por primera vez, recién venía de dejar su anterior trabajo y aún no tenía conocimiento profundo de toda su nueva plantilla. Por eso, su corriente gestión ha sido a base de prueba y error, hasta ya tener por estos días una sabiduría más completa sobre qué puede darle cada futbolista.

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Dentro de las decisiones que le ha tocado tomar en este tiempo, el DT de Pumas ha cambiado de opinión sobre uno de sus ‘pupilos’, en el que al principio ponía toda su fé. El entrenador apostó por un nombre que la afición cuestionó con dureza, hasta que finalmente acabó por hacer a un lado con el paso de los juegos del semestre.

Llegando al mes de octubre, Esteban Solari perdió su confianza en el argentino Luciano Herrera, que llegó como uno de los fichajes del último mercado de pases de Pumas. El atacante no ha dado buenas presentaciones en la mayoría de los partidos del Apertura 2026, convirtiéndose en uno de los más criticados por la fanaticada auriazul.

Herrera, el ‘crucificado’ por Solari [Foto: Getty]

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Todo iba bien para Luciano Herrera en el último par de meses en Pumas, donde venía de jugar cinco encuentros seguidos los 90 minutos con el respaldo de Esteban Solari. Sin embargo, en esos cinco partidos de los ‘Felinos’, el argentino apenas pudo aportar una asistencia y ningún gol, acabando con la paciencia de todos, incluido el DT.

Luego de esas titularidades consecutivas, en las últimas dos presentaciones de Pumas el delantero ahora apenas tuvo 13 minutos ante Cruz Azul y 0 minutos ante Atlante. En esos dos compromisos, para colmo, el equipo mostró una cara mucho mejor e invitó a la ilusión, por lo que parece poco probable que reaparezca en breve.

Mientras Esteban Solari comenzó a ‘correr’ a Herrera, las redes sociales apoyaron la decisión del estratega, ya que venían anticipándole con consejos que debía hacerlo antes. Con el espectacular rendimiento de Juninho y Morales, sumado a la mejora de Carrasquilla y el regreso de Huerta, el escenario es poco promisorio para Luciano.