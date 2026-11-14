¿Juega Hugo Cuypers? Las alineaciones de Querétaro vs. Rayados por el Apertura 2026

Este sábado 14 de noviembre se disputa el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026. El duelo había sido reprogramado debido a la participación del conjunto regiomontano en la Leagues Cup y hoy se enfrentan Querétaro y Rayados a partir de las 17:00hs (CDMX) en el Estadio La Corregidora.

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Querétaro atraviesa un momento complicado en la recta final del campeonato. Los Gallos Blancos dirigidos por Esteban González suman cinco derrotas consecutivas (la más reciente por 2-0 ante Puebla como locales) y marchan en el puesto 12 de la tabla con 20 unidades, por lo que necesitan ganar en casa para mantener vivas sus aspiraciones de meterse a la Liguilla.

Por su parte, Rayados llega golpeado tras sufrir una dura goleada de 4-0 en su visita a Toluca. El equipo de Matías Almeyda se ubica en el décimo lugar con 21 puntos y un triunfo lo metería de lleno en zona de Liguilla de la Liga MX. Sin embargo, Monterrey afronta este compromiso con siete bajas sensibles: Carlos Salcedo y Óliver Torres por suspensión; Hugo Cuypers, Jesús “Tecatito” Corona e Iker Fimbres por convocatoria con sus respectivas selecciones nacionales; y Stefan Medina junto a Djuka por molestias físicas.

La probable alineación de Querétaro

Guillermo Allison

Bayron Duarte

Diego Reyes

Lucas Abascia

Daniel Parra

Carlo Adriano

Bernardo Parra

Enzo Giménez

Mateo Coronel

Iker Benito

Alí Ávila

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La probable alineación de Rayados