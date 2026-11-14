Querétaro y Rayados se enfrentan por el partido pendiente de la Jornada 7. La información de cómo ver el encuentro en México.

Querétaro recibe este sábado 14 de noviembre a Rayados en el duelo pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026. El encuentro decisivo para ambos equipos comienza a las 17:00 horas (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio La Corregidora.

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Este compromiso es el último que quedaba por disputarse en la Liga MX tras haber sido reprogramado debido a la participación del conjunto regiomontano en la Leagues Cup 2026. Con la fase regular entrando en su recta final y ambos clubes actualmente fuera de la zona de clasificación, los tres puntos en disputa resultan vitales para mantener vivas sus aspiraciones.

¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados tienen que saber que el partido no es transmitido por televisión abierta y quienes quieran seguir las acciones del duelo entre Gallos Blancos y Monterrey en territorio mexicano podrán hacerlo a través de señal de paga y vía streaming. El partido será transmitido en vivo por FOX+ y FOX One.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Esteban González atraviesa una racha negativa que ha comprometido su lugar en la tabla. Querétaro suma 20 puntos (ubicado en la posición 12) y viene de caer 0-2 en casa ante Puebla el pasado fin de semana, resultado con el que acumuló cinco derrotas consecutivas en el certamen.

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Por su parte, Rayados tampoco llega en su mejor momento tras sufrir una dura goleada de 4-0 en su visita al Toluca en la Jornada 16. El cuadro albiazul marcha en el décimo puesto con 21 unidades y necesita reencontrarse con la victoria en La Corregidora para escalar posiciones antes del cierre del torneo.

En síntesis