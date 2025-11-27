Gato Ortiz es uno de los árbitros más polémicos del futbol mexicano, pero para muchos es considerado uno de los mejores, aunque el nivel arbitraje ha sido muy bajo en el último tiempo.

Gato Ortiz, árbitro mexicano (Getty Images)

Ortiz siempre está en el centro de la polémica cada vez que le toca dirigir al América, ya que algunos aseguran que beneficia a Las Águilas otorgándoles un penal o favoreciendo al equipo de otra manera. Por eso, hay quienes creen que mantiene cierta afinidad con el club, aunque nunca ha confirmado nada públicamente.

En las últimas horas salió a la luz la verdad por la cual no dirigirá más a Las Águilas en este 2025, en la Liguilla, y no se sabe qué pasará en 2026. Además, tampoco estará en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

La verdad detrás de la ausencia de Ortiz

“Pues muchos extrañarán al Gato Ortiz dirigiendo al América, y aunque ya se cumplió el plazo que le puso la Comisión de Arbitraje para actuar frente a las Águilas, de una vez les aviso que esta Liguilla no actuará con los azulcrema. Y eso que es de lo mejorcito que les queda”, señala Francotirador de Récord.

“Es más, El Gato también sigue bloqueadísimo en Concacaf, pues ni en las últimas Fechas FIFA, donde ya vimos muy activo a César Ramos, lo han puesto a dirigir. Me dicen que con aquel desliz de pedirle la playera a Messi y que lo cacharon, pintó su cruz forever para que lo vuelvan a tomar en cuenta a nivel internacional y por eso quedó ya descartado para ir al Mundial 2026, a pesar de que es de lo mejor”, agrega la misma fuente.

Además, dijo quiénes si estarán en el torneo: “Pues quedan dos centrales mexicanos en carrera para acudir a la Copa del Mundo del próximo verano: el experimentado César Ramos, que va por su tercer Mundial, y Katia García, que debutaría en el gran torneo. Están firmes para representar a nuestro arbitraje, que pasa por una de sus peores crisis”, concluye Francotirador de Récord.

