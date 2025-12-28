Este domingo el conjunto de León tuvo su partido amistoso de pretemporada ente Mineros. La escuadra se reunió en el estadio con algunos de sus nuevos refuerzos e incluso se vio a Ignacio Ambriz explicando a Juan Pablo Domínguez el sistema de juego que estaban empleando durante el partido y demás acciones técnicas.

El ideal de Nico Vallejo con León

También en las gradas se pudo ver a Diber Cambindo quien estaba analizando cómo estaba el equipo, pero uno de los que sí se detuvo a hablar y dar declaraciones a los medios, así como repartir fotos y autógrafos con la afición fue Nicolás Vallejo, quien llega como otro de los fichajes para este Clausura 2026, dando muestra de que se siente bien de vestir los colores.

“Yo soy un jugador que trata siempre de dar el máximo, también me gusta juga mucho mano a mano, jugarme duelos constantemente y sé que también puedo manejar los dos perfiles y también aportar de donde toque. Tuve un año muy bueno y deseo profundamente que nos vaya bien a todos y tengamos un gran año”.

¿En qué posición va a jugar?

Cabe recalcar que sobre esto que menciona Nico, diversas fuentes en León han dado a conoce que el futbolista estaría desempeñándose como un “falso 9” según la estrategia que tiene para él Nacho Ambriz, puesto que la idea es que sea el “Monstruo del Gol”, dando muestra de que en conjunto podría dar muy buenos resultados y portará el dorsal 22.

“Yo me veo como he jugado todo este año, como extremo, pero tuve un llamado con el DT, me preguntó si podía jugar de “falso 9″ que también lo he hecho en reservas, e inferiores, pero yo me siento mejor en extremo, pero de donde me toque daré lo mejor de mí. Me venía recuperando de un desgarro que tuve en mi último partido, pero calculo que contra Cruz Azul no vamos a llegar, pero a los próximos partidos sí…”

