Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las primeras palabras de Nicolás Vallejo como nuevo refuerzo del Club León para el Clausura 2026

Nicolás Vallejo analizó su llegada al Club León y dijo cuál será su posición con Nacho Ambriz.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Nicolás Vallejo llega al Club León
© Paco VelaNicolás Vallejo llega al Club León

Este domingo el conjunto de León tuvo su partido amistoso de pretemporada ente Mineros. La escuadra se reunió en el estadio con algunos de sus nuevos refuerzos e incluso se vio a Ignacio Ambriz explicando a Juan Pablo Domínguez el sistema de juego que estaban empleando durante el partido y demás acciones técnicas.

Publicidad

El ideal de Nico Vallejo con León

También en las gradas se pudo ver a Diber Cambindo quien estaba analizando cómo estaba el equipo, pero uno de los que sí se detuvo a hablar y dar declaraciones a los medios, así como repartir fotos y autógrafos con la afición fue Nicolás Vallejo, quien llega como otro de los fichajes para este Clausura 2026, dando muestra de que se siente bien de vestir los colores.

“Yo soy un jugador que trata siempre de dar el máximo, también me gusta juga mucho mano a mano, jugarme duelos constantemente y sé que también puedo manejar los dos perfiles y también aportar de donde toque. Tuve un año muy bueno y deseo profundamente que nos vaya bien a todos y tengamos un gran año”.

Tweet placeholder
Publicidad

¿En qué posición va a jugar?

Cabe recalcar que sobre esto que menciona Nico, diversas fuentes en León han dado a conoce que el futbolista estaría desempeñándose como un “falso 9” según la estrategia que tiene para él Nacho Ambriz, puesto que la idea es que sea el “Monstruo del Gol”, dando muestra de que en conjunto podría dar muy buenos resultados y portará el dorsal 22.

¿Cuánto le ha costado al Club León la llegada de Diber Cambindo, Nico Vallejo, Juanpi Domínguez y Sebastián Vegas?

ver también

¿Cuánto le ha costado al Club León la llegada de Diber Cambindo, Nico Vallejo, Juanpi Domínguez y Sebastián Vegas?

“Yo me veo como he jugado todo este año, como extremo, pero tuve un llamado con el DT, me preguntó si podía jugar de “falso 9″ que también lo he hecho en reservas, e inferiores, pero yo me siento mejor en extremo, pero de donde me toque daré lo mejor de mí. Me venía recuperando de un desgarro que tuve en mi último partido, pero calculo que contra Cruz Azul no vamos a llegar, pero a los próximos partidos sí…”

Tweet placeholder
Publicidad

En síntesis

  • Nicolás Vallejo portará el dorsal 22 y se hizo presente en el amistoso de pretemporada ante Mineros.
  • El técnico Ignacio Ambriz planea utilizar al refuerzo argentino en la posición de falso 9.
  • El futbolista confirmó que se recupera de un desgarro y no jugará ante Cruz Azul.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Los 5 juveniles mexicanos que podrían irse a Europa en el 2026
Liga MX

Los 5 juveniles mexicanos que podrían irse a Europa en el 2026

El jugador de Rayados que es ideal como refuerzo de Cruz Azul
Rayados de Monterrey

El jugador de Rayados que es ideal como refuerzo de Cruz Azul

La pelea que quiere Mike Tyson post Floyd Mayweather
Boxeo

La pelea que quiere Mike Tyson post Floyd Mayweather

La advertencia de Toluca a América y a toda la Liga MX: "Esto no va a parar"
Toluca FC

La advertencia de Toluca a América y a toda la Liga MX: "Esto no va a parar"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo