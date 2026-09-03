Santos Laguna no baja los brazos en el epílogo del mercado de fichajes y continúa trabajando para seguir reforzando el equipo. Más aún sin los resultados esperados, se aproximan más caras nuevas al plantel para brindarle más variantes al cuerpo técnico. Por estas horas, han avanzado en otra alternativa para incorporar al equipo.

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Esta tarde, Pipe Sierra, reconocido periodista colombiano especializado en libro de pases, reveló que los ‘Guerreros’ aceleraron pláticas por una joya del futbol colombiano. Tras la llegada de Facundo Cáseres, que será anunciada en las redes sociales de la institución en breve, Santos Laguna inició negociaciones por otra opción de mercado.

Según destapó el corresponsal, Josen Escobar, de América de Cali, es el nuevo objetivo de la directiva para sumar un jugador más para el mediocampo a Renato Paiva. Desde la institución primero consultaron condiciones a sus pares del poderoso equipo de Colombia, y ahora ya están en conversaciones formales para su fichaje.

Josen Escobar es un volante central de 21 años, de la Categoría 2004, nacido en Santa Marta, Magdalena, en Colombia. Juega de pivote, tiene características defensivas y de recuperación, y hoy ya se ha consolidado en Primera División. Es formado en las fuerzas básicas de América de Cali, donde debutó en la máxima categoría hace tres años.

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Pese a su juventud, Josen Escobar hoy es un titular indiscutido en su equipo, con todo el peso que significa jugar en un club tan grande como América de Cali. En lo que va de esta temporada, el conjunto colombiano jugó ocho partidos y el juvenil los disputó todos desde el arranque. Así, no debería tener problema en adaptarse a Santos Laguna.

Por sus buenas actuaciones en el campeonato doméstico, Josen Escobar ya tiene convocatorias en la Sub-23 de la Selección Colombiana y está en el radar de la Selección Mayor. Con contrato vigente firmado hasta junio del 2028, su club lo tiene asegurado y blindado, pero está dispuesto a permitirle dar un salto si llega una propuesta conveniente.

De acuerdo a la información del reportero colombiano, a Santos ya le rechazaron una oferta de cesión pero realizaría una oferta de compra en breve. Además, hay otros dos clubes del extranjero en carrera por el fichaje del volante: Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) y un equipo de Sudáfrica. Así, los próximos días serán decisivos en las negociaciones.

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