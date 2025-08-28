Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Memphis Depay podría convertirse en el refuerzo estelar de Grupo Pachuca

El neerlandés que se encuentra jugando en el futbol brasileño, es seguido de cerca por el Grupo Pachuca.

Por Ramiro Canessa

Grupo Pachuca analiza el fichaje de Memphis Depay.
© Getty ImagesGrupo Pachuca analiza el fichaje de Memphis Depay.

Grupo Pachuca se ha convertido en uno de los grupos futbolísticos más importantes de los últimos años, con fuerte presencia en México y también en Europa. Sus equipos principales son Pachuca, Club León y el Real Oviedo de España.

Publicidad
Adiós a su país: Lionel Messi confirmó cuál será su último juego con la Selección Argentina como local

ver también

Adiós a su país: Lionel Messi confirmó cuál será su último juego con la Selección Argentina como local

En las últimas horas, comenzó a tomar fuerza un rumor que sorprendió a todos los aficionados del futbol mexicano. Se trata de la posibilidad de que el grupo sume a un futbolista europeo de jerarquía internacional que hoy en día se encuentra jugando en Brasil y que sería un fichaje de lujo en cualquier liga.

Estamos hablando de Memphis Depay, delantero neerlandés que actualmente milita en el Corinthians y que tiene una trayectoria envidiable. El atacante supo vestir las camisetas de clubes gigantes de Europa como Barcelona, Manchester United y Atlético de Madrid, además de ser una de las figuras de la Selección de Países Bajos en los últimos años.

No es Lamine Yamal: Sergio Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

ver también

No es Lamine Yamal: Sergio Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

¿Podría llegar a México?

Según la información revelada por Mediotiempo, Grupo Pachuca estaría interesado en contratar a Depay, quien atraviesa un presente complicado en Brasil. Un punto clave que podría facilitar las negociaciones tiene que ver con la relación entre el jugador y la directiva del Corinthians, ya que existen problemas con el pago de bonos deportivos.

Publicidad

Sin embargo, hay un detalle que parece complicar cualquier chance de verlo en la Liga MX. Tanto los Tuzos como el León tienen ocupadas todas sus plazas de jugadores no Formados en México, por lo que en caso de avanzar por Depay, el destino inmediato del neerlandés sería en el Real Oviedo de España.

De esta manera, el bombazo de mercado que ilusionaba a la afición mexicana deberá esperar. Por ahora, todo indica que Depay no llegaría a la Liga MX, pero si formará parte del grupo que tiene a los dos clubes mexicanos nombrados anteriormente.

Publicidad

Depay criticó al futbol brasileño

En sus redes sociales, el europeo hizo un descargo por los campos de juego de césped sintético: ”El césped artificial mata el juego. Brasil ¿cuándo vas a escuchar a los jugadores?”, escribió.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Hungría por la UEFA Nations League?
UEFA

¿Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Hungría por la UEFA Nations League?

¿Se reflota lo de Rayados? Memphis Depay podría abandonar Corinthians
Liga MX

¿Se reflota lo de Rayados? Memphis Depay podría abandonar Corinthians

¡Para esto vino! Asistencia de 'crack' de Memphis Depay en la goleada copera de Corinthians
Conmebol

¡Para esto vino! Asistencia de 'crack' de Memphis Depay en la goleada copera de Corinthians

Rafael Sobis le pide a André-Pierre Gignac que se retire y le propone un nuevo reto en Tigres
Club Tigres

Rafael Sobis le pide a André-Pierre Gignac que se retire y le propone un nuevo reto en Tigres

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo