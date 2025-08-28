Grupo Pachuca se ha convertido en uno de los grupos futbolísticos más importantes de los últimos años, con fuerte presencia en México y también en Europa. Sus equipos principales son Pachuca, Club León y el Real Oviedo de España.

Publicidad

Publicidad

ver también Adiós a su país: Lionel Messi confirmó cuál será su último juego con la Selección Argentina como local

En las últimas horas, comenzó a tomar fuerza un rumor que sorprendió a todos los aficionados del futbol mexicano. Se trata de la posibilidad de que el grupo sume a un futbolista europeo de jerarquía internacional que hoy en día se encuentra jugando en Brasil y que sería un fichaje de lujo en cualquier liga.

Estamos hablando de Memphis Depay, delantero neerlandés que actualmente milita en el Corinthians y que tiene una trayectoria envidiable. El atacante supo vestir las camisetas de clubes gigantes de Europa como Barcelona, Manchester United y Atlético de Madrid, además de ser una de las figuras de la Selección de Países Bajos en los últimos años.

ver también No es Lamine Yamal: Sergio Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

¿Podría llegar a México?

Según la información revelada por Mediotiempo, Grupo Pachuca estaría interesado en contratar a Depay, quien atraviesa un presente complicado en Brasil. Un punto clave que podría facilitar las negociaciones tiene que ver con la relación entre el jugador y la directiva del Corinthians, ya que existen problemas con el pago de bonos deportivos.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, hay un detalle que parece complicar cualquier chance de verlo en la Liga MX. Tanto los Tuzos como el León tienen ocupadas todas sus plazas de jugadores no Formados en México, por lo que en caso de avanzar por Depay, el destino inmediato del neerlandés sería en el Real Oviedo de España.

De esta manera, el bombazo de mercado que ilusionaba a la afición mexicana deberá esperar. Por ahora, todo indica que Depay no llegaría a la Liga MX, pero si formará parte del grupo que tiene a los dos clubes mexicanos nombrados anteriormente.

Publicidad

Publicidad

Depay criticó al futbol brasileño

En sus redes sociales, el europeo hizo un descargo por los campos de juego de césped sintético: ”El césped artificial mata el juego. Brasil ¿cuándo vas a escuchar a los jugadores?”, escribió.