No es Lamine Yamal: Sergio Busquets eligió a su ganador del Balón de Oro 2025

Falta menos de un mes para la entrega del Balón de Oro 2025. A diferencia de ediciones anteriores, en esta oportunidad no hay un ganador tan claro y con el correr de los días crece la incertidumbre sobre quién recibirá el prestigioso galardón que entregará la revista France Football el próximo lunes 22 de septiembre.

Los dos máximos candidatos son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. El primero fue la figura del PSG campeón de la UEFA Champions League (un torneo que tiene mucho peso a la hora de otorgar este premio), mientras que el segundo fue el futbolista más desequilibrante a lo largo de todo el año con goles y actuaciones memorables para el FC Barcelona.

Si bien el Balón de Oro debe premiar solamente el rendimiento individual, lo cierto es que en la práctica lo colectivo termina pesando, y mucho. De hecho, un exjugador del Baça como lo es Sergio Busquets -hoy en Inter Miami junto al máximo ganador del trofeo- fue consultado al respecto y se inclinó por Dembélé antes que por Lamine Yamal.

“Muy feliz por Ous (Ousmane Dembélé), de que le haya ido bien. Me hubiese gustado que hubiese ganado la Champions el Barça, pero de no poder ser está claro que tanto con el staff como con compañeros que jugaro conmigo y ahora están en el PSG, pues me alegro muchísimo por ellos”, comenzó diciendo Busquets en rueda de prensa.

Más adelante, dio a conocer su elección para el galardón: “Con Ous es eso… ha hecho una gran temporada, mucho mejor que otros años y ha tenido más regularidad. Sabemos el jugador que es, las diferencias que marca, lo que puede hacer y ojalá lo pueda ganar (el Balón de Oro)“. Por último, completó con un mensaje para los culés: “Está claro que también tengo compañeros en el Barça, que también lo merecerían”.

¿Cuál fue la mejor posición de Sergio Busquets en un Balón de Oro?

La mejor posición de Sergio Busquets en una entrega del Balón de Oro fue en el año 2012, cuando terminó en el puesto 20. Ese año el premio lo ganó Lionel Messi, pero Busquets recibió algunos votos por su papel clave en el Barcelona y en la Selección Española, que venía de ganar la Eurocopa 2012 de Polonia-Ucrania.

