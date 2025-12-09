El Torneo Apertura 2025 llega a instancias decisivas, y sólo quedan dos partidos para conocer al gran campeón. Toluca y Tigres UANL serán los equipos animadores de la última serie de la Liguilla. Dos de las escuadras más poderosas del futbol mexicano disputarán la final del campeonato, en duelos de ida y vuelta que prometen muchas emociones.

Mientras ambas plantillas preparan sus estrategias y tácticas, la Comisión Árbitral dio a conocer los jueces que impartirán justicia en la definición. Y los aficionados de uno y otro club no tardaron en proclamarse al respecto, considerando polémica o discutible una de las designaciones. Hay un título en juego y todo se mira con lupa.

¿Quién será el árbitro de la ida de la final entre Toluca y Tigres?

El primer cruce estará comandado por Marco Antonio Ortiz, el experimentado juez durangueño de 37 años con 254 juegos dirigidos en la Liga MX. El ‘Gato’, sin embargo, es uno de los colegiados más controversiales del país, apuntado por sus fallos en algunos partidos decisivos. Ahora, tendrá una dura tarea en el Volcán.

En el último encuentro donde dirigió a los ‘Diablos Rojos’, Toluca goleó por 3-0 a Chivas en el Estadio Akron, por la jornada 9 de la fase regular de este Torneo Apertura. En su último partido con los ‘Felinos’, Tigres goleó por 5-0 a Xolos en el Estadio Universitario, por la vuelta de los cuartos de final de este Apertura también.

Junto al ‘Gato’, en el Volcán dirán presente Christian Kiabek y Michel Alejandro como asistentes de campo, y Daniel Quintero como cuarto árbitro. Además, en el VAR estarán Guillermo Pacheco y Ismael Rosario, para advertir al juez principal de cualquier jugada revisable. Una buena prueba para que Marco Antonio Ortiz se redima y esté a la altura.

¿Quién será el árbitro de la vuelta de la final entre Toluca y Tigres?

A falta de oficialización, el réferi para el segundo cruce de la serie sería César Arturo Ramos, culiacanense de 42 años y con 356 juegos dirigidos en la Liga MX. En el caso de este designado, si bien en alguna ocasión ha sido visto de reojo, es de los jueces más respetados por la afición del futbol mexicano en la actualidad.

En el último compromiso donde condujo a los escarlatas, Toluca venció por 6-2 a Rayados en el Nemesio Diez, por la jornada 10 de la fase regular del Apertura. En su último juego comandando a los auriazules, Tigres igualó 1-1 con Monterrey en el Estadio BBVA, por la jornada 16 de la fase regular del Apertura.

Cabe recordar que César Arturo Ramos ya dirigió la definición del torneo pasado. En aquella oportunidad, el árbitro estuvo a cargo del juego de vuelta de la final entre Toluca y América, donde el dueño de casa se impuso por 2-0. ¿Tendrán la misma suerte los dirigidos por Mohamed ante Tigres UANL?