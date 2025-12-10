En el marco del Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul y Flamengo se cruzan este miércoles 10 de diciembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayan. Ambos equipos van por el título que otorga la FIFA y la clasificación a la Challenger Cup, donde ya espera el Pyramids FC de Egipto.
El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de cosechar un doloroso empate ante Tigres UANL de visitante que decretó la eliminación de la Máquina Cementera del Apertura 2025 de la Liga MX tras un global de 2-2 y no tener la ventaja deportiva que tenía su rival.
Del lado del equipo dirigido por Filipe Luis, arriba luego de obtener un triunfazo por 1-0 en casa ante Ceará que le dio el título de campeón del Brasileirao, en una definición mano a mano con otro gigante como es Palmeiras. El Fla terminó con 79 puntos, tres más que el conjunto paulista.
La alineación confirmada de Cruz Azul vs. Flamengo
- Andrés Gudiño
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Rodolfo Rotondi
- Calros Rodríguez
- Jeremy Márquez
- Ignacio Rivero
- José Paradela
- Gabriel Fernández
- DT: Nicolás Larcamón
La alineación confirmada de Flamengo vs. Cruz Azul
- Agustín Rossi
- Guillermo Varela
- Leo Ortiz
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Erick Pulgar
- Jorginho
- Jorge Carrascal
- Giorgian de Arrascaeta
- Samuel Lino
- Bruno Henrique
- DT: Filipie Luís
