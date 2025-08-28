Es tendencia:
Adiós a su país: Lionel Messi confirmó cuál será su último juego con la Selección Argentina como local

El astro argentino confirmó cuándo disputará su último partido en casa con la Albiceleste, poniendo fin a una etapa histórica en la Selección con la que ya lo ganó todo y con la que va por más.

Por Ramiro Canessa

Lionel Messi se prepara para su último partido como local con la Selección Argentina, un adiós histórico para el futbolista.
Lionel Andrés Messi siempre fue considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del futbol por el nivel que mostró a lo largo de su carrera, pero en su momento muchos lo ponían en duda porque no había conseguido nada con su país.

Mientras Cristiano Ronaldo tiene 939 goles en su carrera, los que anotó Lionel Messi tras un nuevo doblete

Sin embargo, esa pared se rompió allá por el 2021 en el Maracaná cuando la Albiceleste le ganó 1-0 a Brasil en su casa con un gol de Ángel Di María la final de la Copa América, desatando la emoción de la Pulga que lo había soñado muchas veces.

Al año siguiente, tanto él como sus compañeros no se conformaron con lo conseguido y fueron por más: primero ganaron la Finalissima ante el campeón de Europa, Italia, y meses después fueron campeones del mundo tras vencer a Francia en la final de Qatar que será recordada por siempre.

Los años pasan y Messi sigue jugando en Argentina, pero lo cierto es que está en la etapa final de su carrera, le quedan pocos partidos y todos los caminos apuntan a que su último Mundial será el del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Lionel Messi

Mientras tanto, luego de volver a brillar con Inter Miami con un doblete ante Orlando City que lo metió en la final de la Leagues Cup 2025, el futbolista confirmó cuando será su último partido en tierras argentinas vistiendo los colores de su país.

Lionel Messi frente a Orlando City por la Leagues Cup (Getty Images)

Las declaraciones de Messi

“Va a ser especial, muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial donde por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después ya te digo no sé qué pasará pero vamos con esa intención”, fueron las palabras del argentino.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
