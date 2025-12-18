La Liga MX comenzará en menos de un mes. Aunque pasaron un par de días del nuevo título de Toluca, la competencia no se tomará demasiadas vacaciones y aquellos que dejaron de jugar hace tiempo por no avanzar en la Liguilla ya están moviendo piezas en el mercado de fichajes. Uno de esos equipos es León, quien desea revertir la mala imagen dejada en el cierre del año e incorporar jerarquía para volver a pelear por cosas grandes.

Uno de los grandes valores del Apertura 2025 fue Díber Cambindo. El goleador de Necaxa tuvo un importante segundo semestre en el que se lució con seis goles y dos asistencias en 14 partidos. Para su mala fortuna, el equipo no pudo avanzar mucho más allá en la competencia como para seguir agrandando sus números, pero su prestación le valió para ser seguido por importantes equipos de la liga.

El nuevo equipo en el que jugará Díber Cambindo

En ese contexto, quien se mostró más interesado y aceleró más para contratarlo fue León. La Fiera se decidió a contratar a un jugador que genera ilusión en la afición Esmeralda y contrató a Cambindo. Aunque no se reveló la suma exacta por la cual se concretó la transferencia, César Luis Merlo informó que además de un monto económico se acordó el préstamo de Emiliano Rodríguez a Rayos.

Díber Cambindo será nuevo refuerzo de León de cara al 2026. (GETTY IMAGES)

Cambindo se suma a la llegada estelar de Jordi Cortizo. El ex Rayados de Monterrey aterrizó en León buscando relanzar su carrera y reencontrarse con su mejor versión. Estos movimientos de la directiva generan una importante expectativa en un León que desea más que nadie confirmar que puede mantenerse en la lucha de cosas importantes a nivel doméstico. Los goles de Cambindo que ya van a venir…

Nacho Ambriz sabe que quedó en deuda en su regreso a León. Con la figura estelar de James Rodríguez en la plantilla, La Fiera no pudo plasmar en los resultados sus buenas intenciones futbolísticas y terminó por culminar una de los peores temporadas en los últimos tiempos de un equipo que se había acostumbrado a competir de buena manera.

En síntesis

