Pumas UNAM recibe a Atlas este domingo 26 de enero por la Jornada 3 del Clausura 2025. Los Felinos vienen de recibir un golpe inesperado al perder por 3-2 ante Querétaro en la fecha pasada, aunque ahora se enfrentarán con un equipo que no tiene un buen presente.

Además, Pumas ya ganó como local en este torneo. En el debut en la Liga MX, el conjunto de Gustavo Lema derrotó por 2-1 a Necaxa en un partido que también se jugó a las 12:00hs en CU. Este horario lo aprovechan los Felinos para sacar diferencias por el calor y la altura.

Por otro lado, Pumas hasta el momento solo se reforzó con dos jugadores: llegaron Álex Padilla y Adalberto Carrasquilla. El club buscó al primero después de borrar a Julio González y a Gil Alcalá; sin embargo, el futbolista que pertenece al Athletic Club todavía no debutó oficialmente.

Gustavo Lema todavía sigue eligiendo al canterano Pablo Lara para que ocupe la portería de Pumas. En la primera jornada tenía sentido la aparición del joven porque Álex Padilla había llegado a CDMX hace poco tiempo, pero contra Querétaro ya podría haber jugado y el técnico argentino otra vez dejó en la banca al español nacionalizado mexicano ante Atlas.

De esta manera, Pablo Lara continúa siendo el portero titular de Pumas y Gustavo Lema recibe críticas por no darle el lugar a Álex Padilla. En relación a esta polémica, el entrenador de los Felinos habló hace unos días y dio su explicación de por qué no le da la titularidad al fichaje.

“No me gusta alternar. Me parece que es un puesto en el que uno tiene que tener confianza, tiene que sentirse tranquilo y lo que sigue obviamente es una cuestión de rendimiento, como en todos los puestos. Jugará el que yo vea que está mejor. Si están en este nivel los dos probablemente juegue un torneo uno y un torneo otro”, comentó Gustavo Lema.