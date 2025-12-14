El año del boxeo se despedirá el próximo 27 de diciembre con una de las peleas más esperadas desde que se confirmó. El campeón indiscutido de los supergallo, Naoya Inoue, tendrá una nueva presentación en 2025 y en esta ocasión se medirá con un mexicano, David Picasso. Tal como sostienen muchos expertos, el japonés cuenta con una favoritismo muy grande, algo que también piensa el experimentado entrenador Nacho Beristáin.

Para el mexicano, su compatriota Picasso no cuenta con demasiadas oportunidades para dar la sorpresa. A pesar de que David llega al duelo como una gran promesa del boxeo, lo cierto es que Beristáin entiende que el momento de Inoue no le permite entregar fisutas como para pensar que es posible verlo caer derrotado.

Beristáin destrozó a Picasso con un duro pronóstico

“Le pido a Dios que no se haga esa pelea, porque se me hace que lo va a matar. Ese muchachito es un producto de los promotores que los hacen, los van forjando, pero el chico no tiene nada que hacer nada más correr mucho peligro frente a un peleador como Inoue, que es un mounstro. Realmente es un peleador muy peligroso por la pegada que tiene. En el primer golpe que le peguen bien va a caer como polvorón”, analizó Beristáin.

Para Nacho, Picasso no es todo lo bueno que se dice, por lo que le parece que la pelea solamente se terminará realizando por una buena habilidad de los promotores de poder colocar al mexicano frente a una estrella de primer nivel. Beristáin hubiera deseado que la contienda nunca se llevara a cabo, pero todo indica que no hay vuelta atrás y que lo único que queda es esperar el campanazo inicial.

Picasso, de apenas 25 años, llega a este combate con un impresionante récord de 32-0-1 y 25 de esas victorias por la vía del nocaut, pero aunque los números son muy buenos y muestran lo abrumador que fue ante la mayoría de sus rivales, lo cierto es que sus contrincantes no han sido de primer nivel. Inoue llega como un monarca consolidado, siendo uno de los mejores libra por libra que está listo para demostrar el nivel de cada uno en la actualidad.

