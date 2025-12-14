Tigres UANL se enfrenta con Toluca este domingo 14 de diciembre en el partido que definirá al campeón del Apertura 2025. El encuentro, el cual se lleva a cabo en el Nemesio Díez, comienza a las 19:00hs (CDMX) y el club auriazul tiene una leve ventaja.

Publicidad

Publicidad

El equipo de Guido Pizarro logró derrotar a Toluca por 1-0 el jueves pasado en El Volcán gracias al gol de Ángel Correa. Tigres ya hizo parte de su trabajo, pero ahora le queda lo más importante y es visitar la casa del vigente campeón de la Liga MX.

¿Qué pasa si Tigres pierde con Toluca?

Si Tigres pierde con Toluca este domingo 14 de diciembre, la consecuencia dependerá de por cuántos goles sea la derrota. Si los Felinos solo caen por diferencia de una anotación, entonces la final del Apertura 2025 se irá a la prórroga o a los penales si se mantiene ese resultado.

¿Qué pasa si Tigres empata con Toluca?

Si Tigres empata con Toluca este domingo 14 de diciembre, entonces el equipo de Guido Pizarro se consagrará campeón del Apertura 2025 por la victoria que consiguió en El Volcán en la ida.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Tigres le gana a Toluca?

ver también Mientras la plantilla de Toluca vale 75,80 millones, el valor de la de Tigres UANL

Si Tigres le gana a Toluca este domingo 14 de diciembre, entonces el equipo de Guido Pizarro se consagrará campeón del Apertura 2025 porque habría derrotado a los Diablos Rojos tanto en El Volcán en la ida como en la vuelta en el Nemesio Díez.