Rayados volverá a entrenar el próximo sábado 27 de diciembre de cara a la pretemporada antes del inicio del Clausura 2026. Domènec Torrent seguirá al mando del equipo, pese a la polémica que se generó sobre la figura del entrenador luego de la eliminación con Toluca en la Liguilla.

Hasta el momento el gran impacto del mercado de Rayados está relacionado con la salida de Sergio Ramos. La directiva tiene en mente incorporar a un defensa para reemplazar al español, pero se espera que se produzcan más movimientos con el correr de las semanas.

Los futbolistas que podrían abandonar Rayados

La siguiente lista está formada en base a rendimientos y a cantidad de minutos, pero hasta el momento no surgieron reportes acerca de negociaciones existentes de Rayados para desprenderse de alguno de ellos.

Iker Fimbres : El joven de 20 años ha sido un jugador utilizado por Domènec Torrent aunque no como un titular fijo. Según lo revelado por 365Scores, Chivas tendría interés en fichar al mexicano y hay que seguir la situación del centrocampista.

: El joven de 20 años ha sido un jugador utilizado por Domènec Torrent aunque no como un titular fijo. Según lo revelado por 365Scores, Chivas tendría interés en fichar al mexicano y hay que seguir la situación del centrocampista. Erick Aguirre: El lateral derecho perdió el puesto con Ricardo Chávez y también por momentos Stefan Medina ocupó dicha posición. Por lo tanto, el defensa mexicano quizás podría abandonar Rayados para buscar más continuidad.

Erick Aguirre podría ser un descartado por Rayados (Getty Images)

Roberto de la Rosa : El delantero supo jugar bastante con Martín Demichelis, pero desde la llegada de Domènec Torrent el mexicano fue perdiendo terreno, sumado al fichaje de Anthony Martial. Parece difícil que el jugador continúe en Rayados.

: El delantero supo jugar bastante con Martín Demichelis, pero desde la llegada de Domènec Torrent el mexicano fue perdiendo terreno, sumado al fichaje de Anthony Martial. Parece difícil que el jugador continúe en Rayados. Luis Reyes : El lateral izquierdo llegó en enero de 2025 y, si bien se sabía que su rol iba a ser más secundario y que el titular es Gerardo Arteaga, quizás el club busca una alternativa más joven para su posición en el plantel.

: El lateral izquierdo llegó en enero de 2025 y, si bien se sabía que su rol iba a ser más secundario y que el titular es Gerardo Arteaga, quizás el club busca una alternativa más joven para su posición en el plantel. Héctor Moreno: Además de Sergio Ramos, la baja de Héctor Moreno ya estaba confirmada desde hace unas semanas después de que el histórico anunció su retiro del futbol profesional una vez que finalizara la participación de Rayados en el Apertura 2025.

Rayados explora opciones para reemplazar a Sergio Ramos

En los últimos días surgieron los nombres de Ramón Juárez, del América, y de Willer Ditta, de Cruz Azul, como jugadores que interesan en Rayados. Pero el club aún no avanzó en ninguna negociación. Por otro lado, se estima que el equipo también buscará incorporar a un mediocampista porque buscó a Brian Gutiérrez, quien finalmente fichó por Chivas.

En síntesis