Este sábado 13 de diciembre no fue un día más en la lucha libre. John Cena se despidió oficialmente y para siempre de la actividad a la que tanto tiempo le dedicó, por lo que el Capital One Arena de Washington estuvo colmado para decirle adiós una leyenda de la WWE, la empresa que quedó bajo la mira y llena de críticas por el trato que tuvo con una figura tan importante.

El controversial adiós de John Cena de WWE

El último evento del año, el Saturday Night’s Main Event, se desarrolló con normalidad, pero sabiendo lo que pasaría al final, que Cena aparecería en escena por última vez en su carrera. Enfrente se encontraba Gunther, quien terminaría siendo el villano de la historia que se suponía que tendría tintes emotivos.

Cuando pocos los esperaban, ya que el guion más lógico indicaba que Cena se retiraría con una última victoria, John quedó atrapado en una llave de Gunther y no tuvo otra alternativa que tapear, señalando que era el final del camino tras 24 de recorrido. La sorpresa de los presentes no tardó en evidenciarse, con rostros que no podían creer lo que estaban viendo: la leyenda, en su última pelea, siendo derrotado.

Cena quedó desplomado sobre el cuadrilátero mientras el público intentaba digerir lo que acababa de suceder. Instantes después, apareció Triple H, dueño de WWE, encargado de digitar el curso de las acciones a su gusto y conveniencia, pero claro, al elegir un desenlace tan polémico, los aficionados no hicieron más que reprobar su presencia con fuertes abucheos.

Finalmente, Cena y Triple H se saludaron, aunque de una manera un tanto fría para el tipo de momento que se estaba viviendo, le dieron paso a un emotivo video que repasó la vida del ídolo de generaciones y el show llegó a su fin. John se despidió de su público visiblemente emocionado y una vez que se retiró, las luces se apagaron, dejando en claro que ya no había vuelta atrás. Final amargo de una historia dulce.

En síntesis