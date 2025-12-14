Real Madrid visita a Alavés por la Jornada 16 de LaLiga de España 2025-26. En la previa, la gran incógnita de la alineación merengue estaba en el lateral izquierdo, ya que ni Álvaro Carreras ni Fran García estaban a disposición de Xabi Alonso por suspensión. Cuando todos los caminos apuntaban a Eduardo Camavinga, el DT sorprendió con la titularidad de Víctor Valdepeñas.

Esta fue la última opción que le quedaba a Xabi debido a que el propio Camavinga terminó quedando afuera del banquillo por una molestia en el tobillo, mientras que Ferland Mendy y David Alaba siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. A continuación, en Bolavip te contamos quién es Víctor Valdepeñas.

Conociendo a Víctor Valdepeñas

Nacido el 20 de octubre de 2006, este canterano de apenas 19 años comenzó su carrera del AD Villa Rosa. Sin embargo, rápidamente comenzó a escalar: en 2016 pasó a las filas de Rayo Vallecano, para luego incorporarse la cantera de Real Madrid. No obstante, tuvo un breve paso por Leganés antes de retornar a Valdebebas en 2022.

Víctor Valdepeñas en la filial de Real Madrid (Foto: @valdee.21)

En esta segunda etapa como merengue, Valdepeñas dio el salto al equipo C y ese mismo año (2024) se asentó en el filial. Mientras tanto, el defensa también recibió el llamado de seleccionados juveniles de España y, según el diario Marca, destaca por su condición física, lo que le permite desempeñarse como lateral, carrilero o incluso mediocampista.

Ahora, este domingo 14 de diciembre de 2025 le quedará grabado a fuego como la fecha de su debut con el primer equipo de Real Madrid. Este llega en un contexto complicado para la Casa Blanca: un solo triunfo en los últimos cinco partidos de LaLiga. ¿Podrán cortar con la mala racha con Valdepeñas en cancha?

Todas las bajas de Real Madrid para visitar a Alavés

David Alaba

Trent Alexander-Arnold

Eduardo Camavinga

Daniel Carvajal

Eder Militao

Endrick

Álvaro Carreras

Ferland Mendy

Fran García

