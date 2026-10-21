Por qué no juegan Kevin Mier y Andrés Montaño

Falta poco para el inicio del partido en el Estadio Hidalgo entre Pachuca y Cruz Azul. La escuadra de Joel Huiqui quiere seguir sumando para evitar salir de la zona de clasificación y este enfrentamiento como visitantes es clave para conseguir los tres puntos. Sin embargo, en su alineación titular no consideró a Kevin Mier ni a Andrés Montaño.

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¿Por qué no juegan Mier ni Montaño?

En el caso de Kevin Mier, hay que recordar que después de su salida con la Selección Colombiana, Huiqui tuvo que darle de nuevo la confianza a Andrés Gudiño, hasta el momento el arquero lo ha hecho bien y el haber mantenido el cero en el duelo ante Juárez le permitió estar por encima del cafetalero, por lo que esta noche lo mantiene en la banca.

Mientras que con Andrés Montaño fue algo extraño, ya que viene de dar muy buenos partidos tanto como titular como entrando desde la banca. Ante la lesión de José Paradela ha sumado minutos y se ha manifestado con anotaciones y asistencias, es por ello seguramente le dio un poco de descanso y se le darían minutos en este duelo.

En síntesis

Pachuca y Cruz Azul juegan en el Estadio Hidalgo por puntos clave de clasificación.

juegan en el Estadio Hidalgo por puntos clave de clasificación. Kevin Mier inicia en la banca celeste y Andrés Gudiño repite como portero titular.

inicia en la banca celeste y repite como portero titular. Andrés Montaño recibe descanso y no arranca de titular por decisión de Joel Huiqui.