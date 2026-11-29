Chivas de Guadalajara y Pachuca definen este domingo al semifinalista del Torneo Apertura 2026 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El encuentro comienza a las 19:07 horas (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Publicidad

Mira EN VIVO Chivas vs. Pachuca con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime

El Rebaño Sagrado tiene la ventaja deportiva por haber finalizado como líder general de la fase regular con 33 puntos frente al octavo puesto de los Tuzos (25 unidades). Por ello, a los dirigidos por Gabriel Milito les basta con ganar por cualquier marcador para empatar o superar el global y avanzar a las semifinales.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados que busquen seguir el encuentro en territorio mexicano, la mala noticia es que no habrá transmisión por televisión abierta. El juego de Chivas frente a Pachuca se puede ver en exclusiva vía streaming a través de Amazon Prime Video.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Gabriel Milito llega obligado a remontar tras caer 2-1 en el compromiso de ida disputado el jueves en el Estadio Hidalgo. A pesar de haberse puesto en ventaja temprano gracias a un autogol de Eduardo Bauermann, el Guadalajara no pudo sostener el resultado y buscará hacerse fuerte en casa con el respaldo de su afición.

Publicidad

Por su parte, los Tuzos aterrizan en territorio tapatío con una ventaja mínima en el marcador global y les alcanza con ganar o empatar para instalarse entre los cuatro mejores del certamen. Sin embargo, Pachuca sufrirá una baja sensible en ofensiva, ya que no podrá contar con Oussama Idrissi (autor del doblete que le dio el triunfo en la ida) debido a que fue expulsado por doble amonestación en el tiempo agregado de aquel encuentro.

En síntesis