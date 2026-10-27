El conjunto de Torreón no podrá utilizar a una de sus piezas recurrentes en todo lo que queda del año.

Más allá del último tropezón en la frontera, Santos Laguna está atravesando un agradable momento en la Liga MX que lo ilusiona con clasificarse a Liguilla en el cierre. Aún quedan fechas rumbo al desenlace de la fase regular de este torneo y nadie en Torreón pierde la esperanza de colarse sobre la hora a los Playoffs por el título.

Publicidad

No obstante, no todo son buenas en estas semanas de jolgorio en los ‘Guerreros’. Esta noche, la institución anunció una sensible pérdida para lo que resta del Apertura 2026. Santos Laguna tendrá una baja muy importante para afrontar lo que queda del segundo semestre y que a Paiva le dolerá a la hora de armar los equipos.

Durante este martes, en Torreón se confirmó que Diego González sufrió una lesión de gravedad y no podrá volver a jugar de aquí al final de la temporada. El delantero paraguayo de 23 años tuvo un choque en el último juego con el portero de Xolos que le causó un problema serio. Los estudios confirmaron el mal presentimiento.

Diego González, lesionado por larga data [Foto: Getty]

Publicidad

El atacante habría padecido una fractura de tobillo que le demandaría una intervención quirúrgica y varios meses de recuperación. En las próximas horas, el futbolista de Santos Laguna será operado y luego iniciará su rehabilitación correspondiente. Lo cierto es que ya no será tenido en cuenta sino hasta el año que viene.

“Me pone muy triste no poder seguir ayudando a mis compañeros dentro de la cancha en esta etapa tan importante. Estaré apoyando a cada uno desde donde me toque, con la misma ilusión y las mismas ganas de conseguir el objetivo”, manifestó el jugador esta noche a través de sus redes sociales. Además, agradeció los mensajes de cariño.

Diego González se había convertido en una fija dentro del esquema de Renato Paiva: había sido titular en 10 de los últimos 11 encuentros del equipo en Liga MX. Ahora, el DT de los ‘Guerreros’ tendrá que buscar un reemplazo que pueda hacerlo igual de bien en los próximos desafíos de los verdiblancos en el Apertura 2026.