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Santos Laguna vs. Querétaro en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 12 de la Liga MX

Santos Laguna y Querétaro se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio TSM Corona, por la jornada 12 de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Santos Laguna vs. Queretaro, Liga MX
Santos Laguna vs. Queretaro, Liga MX

Santos Laguna recibe a Querétaro este sábado 17 de octubre desde las 17:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX, se disputará en el Estadio TSM Corona. Santos Laguna llega con el envión de tres triunfos seguidos y eso cambia la lectura del partido, aunque la tabla todavía no refleje ese repunte. Querétaro, en cambio, viene de meterse entre los mejores ocho sin hacer demasiado ruido.

Para los Guerreros es la chance de encadenar una racha que los saque del fondo de la clasificación general. Para los Gallos Blancos, en tanto, se trata de confirmar que su buen arranque de torneo no fue casualidad.

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La actualidad de ambos equipos

Santos Laguna ganó sus últimos tres compromisos, el más reciente de visitante ante Atlético San Luis, y antes había superado a Pachuca y a Toluca. Esa seguidilla le permitió respirar, aunque todavía marcha 14° con 13 puntos en 11 partidos, lejos de los puestos de arriba.

Querétaro atraviesa un presente bastante distinto: está 4° con 20 unidades en 10 fechas y también llega de ganar, tras imponerse como local a Atlante y antes vencer de visitante a Guadalajara. El empate ante León fue la única mancha reciente en una seguidilla que lo instaló entre los equipos más sólidos del campeonato.

El historial entre Santos Laguna y Querétaro

El historial entre ambos tiene 45 capítulos y una ligera inclinación hacia Santos Laguna, que ganó 22 veces por 13 de Querétaro, con 10 empates. En goles también manda el Guerrero, 72 contra 58.

En los duelos más recientes la cosa estuvo pareja: el último terminó 2-2 cuando Querétaro hizo de local, y antes hubo triunfos para ambos lados, incluido un 3-1 de Santos Laguna y una victoria de Querétaro por 2-1. No hay un dominador claro en el presente inmediato de la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Querétaro vs. Santos Laguna2-2Liga MX
26/10/2025Santos Laguna vs. Querétaro3-1Liga MX
13/04/2025Santos Laguna vs. Querétaro1-2Liga MX
09/11/2024Querétaro vs. Santos Laguna3-2Liga MX
02/03/2024Querétaro vs. Santos Laguna0-1Liga MX
03/07/2023Santos Laguna vs. Querétaro0-2Liga MX
24/04/2023Santos Laguna vs. Querétaro0-2Liga MX
10/09/2022Querétaro vs. Santos Laguna3-3Liga MX
17/04/2022Santos Laguna vs. Querétaro1-1Liga MX
30/10/2021Querétaro vs. Santos Laguna2-3Liga MX

Horario del partido

  • México: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Guadalajara vs. Tigres — sábado 17 de octubre, 17:07 hs
  • Toluca vs. Atlético San Luis — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • León vs. Club América — sábado 17 de octubre, 19:00 hs
  • Cruz Azul vs. FC Juárez — sábado 17 de octubre, 21:10 hs
  • Monterrey vs. Pachuca — domingo 18 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Santos Laguna y Querétaro se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 12 de la Liga MX.
  • El partido se transmitirá por ESPN2, Disney+ Premium y ViX.
  • Santos Laguna suma 13 puntos tras vencer a Atlético San Luis, Pachuca y Toluca.
  • Querétaro suma 20 puntos en el torneo.
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