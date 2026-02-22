¿Cuándo podría jugarse Querétaro vs. Juárez tras la suspensión por los incidentes en Guadalajara?

Este domingo 22 de febrero va a quedar marcado en la historia de México como el día en el que murió Mencho, el capo narco más buscado de Latinoamérica. Tras el operativo que terminó con el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, los incidentes se apoderaron de Guadalajara y obligaron a la Liga MX a suspender el juego entre Querétaro y Juárez por la Jornada 7 del Clausura 2026. ¿Cuándo se podría disputar?

Teniendo en cuenta que los hechos sucedieron de manera abrupta y solamente dejaron la opción de tomar medidas urgentes, aún no se informó de manera oficial cuál es la intención o la idea a llevar a cabo. La expectativa está puesta en ver si las fuerzas de seguridad pueden restaurar el orden en la ciudad, luego de que los hecho criminales se hayan apoderado de las calles de Jalisco.

Incertidumbre y decisiones día a día

De esta manera, será una cuestión del día a día hasta que se anuncie cuándo se recuperarán los encuentros cancelados. Hay una certeza y es que deberá ser en el medio de la semana, ya que es el único espacio que existe libre entre jornada y jornada. La fecha FIFA de marzo podría ser un buen momento, pero todo se trata de especulaciones hasta que la liga se exprese con claridad.

El estadio de Querétaro no presentaba garantías para recibir el duelo ante Juárez. (GETTY IMAGES)

En el aspecto deportivo, Querétaro se ubica en el puesto 14 de la clasificación con apenas cinco puntos repartidos en una victoria, dos empates y tres derrotas. Por su parte, Juárez no pudo mantener el buen trabajo realizado en 2025 y se hunde en el fondo de la tabla con cuatro unidades tras un solo triunfo, la misma cantidad de igualdades y cuatro caídas. Ambos necesitan sumar de a tres, pero deberán esperar para que esto suceda.

Aún no está confirmado lo que sucederá con la competencia en la Jornada 8. El próximo fin de semana hay juegos en la continuidad de la competencia, pero no se definió absolutamente nada. Las próximas horas serán fundamentales para determinar si están dadas las garantías para que el espectáculo deportivo pueda tener actividad sin poner en riesgo a los deportistas e integrantes de los planteles y a los aficionados.

En síntesis

La Liga MX suspendió el juego entre Querétaro y Juárez tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes .

y tras la muerte de . Los incidentes en Jalisco este 22 de febrero obligaron a reprogramar la Jornada 7 del Clausura.

este obligaron a reprogramar la del Clausura. El club Juárez se ubica en el fondo de la tabla con cuatro unidades acumuladas.

