En un 'viernes botanero' muy particular, los fans reclamaron por la transmisión de dos de las propuestas del día.

La agenda del viernes en el futbol mexicano cuenta con interesantes alternativas para seguir. Ahora bien, al repasar la grilla televisiva, se generó malestar respecto a las transmisiones de algunos de los partidos de esta tarde y noche. En el arranque de la sexta fecha del Apertura 2026, no habrá fácil acceso a los primeros juegos.

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Mientras que Atlante vs. León estará ‘liberado’, Xolos vs. Pumas y Necaxa vs. Cruz Azul no van por TV abierta este viernes en territorio mexicano. En la participación de dos de los históricos de la Liga MX, los mismos no se podrán sintonizar libremente. Los fanáticos deberán pagar para poder ver los cruces de sus equipos.

En esta oportunidad, los canales gratuitos no pasarán estos dos partidos en México. Ni TV Azteca, ni Canal 5, ni Las Estrellas ni otras señales de televisión abierta tienen programados los encuentros en sus pantallas. Además, las reconocidas plataformas gratis de streaming tampoco transmitirán dichos compromisos.

Para poder observar en simultáneo el Xolos-Pumas y el Necaxa-Cruz Azul, los simpatizantes sólo podrán hacerlo a través de FOX One. La plataforma web paga que pertenece a la cadena FOX cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de esos juegos de la jornada 6. El primero a las 19.00 horas y el segundo a las 21.10 horas.

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FOX One pasará Xolos-Pumas y Necaxa-Cruz Azul.

La suscripción mensual a FOX One para ver los partidos de la Liga MX tiene un costo de 175 pesos mexicanos, el monto mínimo necesario para acceder a las transmisiones. De otro modo, la suscripción anual al servicio de streaming en orden de poder sintonizar los encuentros del torneo posee un precio de 1680 pesos mexicanos.

Este fin de semana, FOX One tendrá tres encuentros en total de la jornada 6 del Apertura 2026. Además de Xolos vs. Pumas y Necaxa vs. Cruz Azul, también contará con el Pachuca vs. Chivas de mañana. La expansión de las plataformas pagas está creciendo, con ViX Premium y Disney+ Premium también ganando mucho terreno.