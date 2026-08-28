Repasa cómo están los principales lugares al cabo de los cruces de este viernes en el Torneo Apertura.

¡Comenzó una nueva fecha! Este viernes 28 de agosto representó el arranque de la jornada 6 del Apertura 2026, en una triple cartelera que cumplió con todas las expectativas. La fase regular cumple su primer tercio y los equipos de la Liga MX buscan acomodarse en la tabla, mientras algunos tienen la mente en su participación internacional.

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Los resultados de los juegos del viernes en el Apertura 2026:

En el primer turno del día, Cruz Azul venció por 3-1 a Necaxa como visitante en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Jeremy Márquez, Nicolás Ibáñez y Willer Ditta habían puesto en ventaja a ‘La Máquina’, y luego Emilio Rodríguez descontó sobre el final para los ‘Rayos’.

En el segundo turno del día, en un partido que se demoró por tormenta, León empató 1-1 con Atlante a domicilio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Alfonso Alvarado había adelantado a ‘La Fiera’, y Martín Sarrafiore lo igualó para los ‘Potros’ en tiempo extra.

En el tercer y último turno, Xolos está ganándole 1-0 a Pumas en el Estadio Caliente de Tijuana, en un encuentro muy parejo donde costó sacarse diferencias. Gilberto Mora, a través de un tiro desde los doce pasos, abrió el marcador para ‘La Jauría’.

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¿Quién es el líder de la tabla del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Consumados los encuentros, América y Xolos son los punteros del campeonato. Las ‘Águilas’ ya encabezaban el torneo desde antes, pero ahora el Tijuana los alcanzó en lo más alto. Ambos poseen 13 unidades en la campaña, pero los azulcremas tienen +8 de diferencia de gol y los rojinegros, +2. Además, el equipo de Almada aún debe jugar esta fecha.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del viernes:

¿Quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes?

Con los últimos marcadores, aún nadie pudo alcanzar a Salomón Rondón y Lucas Ocampos como punteros en soledad del ránking de anotadores. El de Pachuca y el de Rayados ostentan 5 tantos, mientras que Julián Carranza completa el podio con 4 goles. Por detrás, Jeremy Márquez y Nico Ibáñez llegaron hoy a la línea de los 3 goles.

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La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del viernes: