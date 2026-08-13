Santiago Giménez podría jugar en el Real Betis junto a Álvaro Fidalgo

El mercado de fichajes en Europa aún está muy activo y el nombre de Santiago Giménez está por varios clubes. Es un hecho que el delantero mexicano no continuará con el AC Milan, debido a que no tuvo la mejor temporada por su lesión. Ante ello, uno de los clubes que estarían interesados en llevárselo sería el Real Betis.

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Santi Giménez podría jugar con Fidalgo

De acuerdo con la información de El Correo de Andalucía, se reveló que el mexicano podría jugar con su compatriota, Álvaro Fidalgo, y es que el cuadro verdiblanco se metió entre las opciones que buscan fichar al delantero para el torneo que viene. De esta manera, los dos jugadores que representaron a México en el Mundial, estarían juntos de nuevo.

El tema aquí es que hay otros tres conjuntos que podrían tener más avance para poder fichar al “Bebote” y perdernos de esta dupla en LaLiga Española. Y es que de acuerdo con la misma fuente el Porto de Portugal, la Fiorentina y la Lazio de la Serie A estarían también preguntando por el futbolista para poder reforzar sus plantillas.

Hay que mencionar que en caso de que pudiera llevar al cuadro sevillano, el papel que tiene Fidalgo en el medio campo es clave, por lo que las cualidades de ambos podrían ayudar mucho a que Giménez encontrara su mejor versión, ya que Santi es un delantero de los que busca las oportunidades y el “Maguito” quien las crea.

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De acuerdo con algunos medios en Italia, aunque la opción está abierta, no hay nada concreto hasta el momento, ya que el jugador solo está en una lista de posibles refuerzos, pero no se ha hecho una oferta formal para poder hacerse de sus servicios en el torneo, por lo que los próximos días serán clave para su futuro en el Viejo Continente.

En síntesis