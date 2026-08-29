Santiago Giménez es nuevo jugador del Porto

Confirman un acuerdo de palabra entre Santiago Giménez y el Porto para que en los próximos días llegue.

Ante la amenaza que tuvo el AC Milan para aquellos jugadores que estaban transferibles, Santiago Giménez ya habría llegado a un acuerdo con el Porto, para que la presente temporada sea nuevo jugador del conjunto de Portugal. Tras días de incertidumbre sobre el futuro del mexicano, hoy Fabrizio Romano dio a conocer la noticia.

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César Luis Merlo ya había anunciado que todo estaba avanzado, que las negociaciones se estaban aproximando y tomando en cuenta que el mercado de fichajes en Italia cerraba el próximo martes 1 de septiembre en Italia y el 31 de agosto en Portugal, se tenían que aprovechar las horas de este fin de semana para concretar el fichaje.

¿Cómo llega Santi Giménez al Porto?

De esta manera Romano menciona que el “FC Porto llega a un acuerdo verbal para fichar a Santi Giménez del AC Milan, ¡aquí vamos! Préstamo gratuito, 18 millones de euros más bonos como opción de compra que podría volverse obligatoria según el tiempo de juego y objetivos Giménez volará pronto a Portugal para completar el traspaso”, apuntó.

Con esta información, el mexicano podría estar llegando a más tardar el lunes al conjunto del Porto para poder tener sus exámenes médicos y de esa manera firmar su llegada de manera oficial. Así tendrá la oportunidad de disputar la Champions League y conseguir un espacio en este equipo para volver a recuperar su nivel.

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En síntesis