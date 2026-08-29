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Mexicanos en el extranjero

Santiago Giménez deja el AC Milan y es nuevo jugador del FC Porto

Confirman un acuerdo de palabra entre Santiago Giménez y el Porto para que en los próximos días llegue.

Santiago Giménez es nuevo jugador del Porto
© Luke Hales/Getty ImagesSantiago Giménez es nuevo jugador del Porto

Ante la amenaza que tuvo el AC Milan para aquellos jugadores que estaban transferibles, Santiago Giménez ya habría llegado a un acuerdo con el Porto, para que la presente temporada sea nuevo jugador del conjunto de Portugal. Tras días de incertidumbre sobre el futuro del mexicano, hoy Fabrizio Romano dio a conocer la noticia.

César Luis Merlo ya había anunciado que todo estaba avanzado, que las negociaciones se estaban aproximando y tomando en cuenta que el mercado de fichajes en Italia cerraba el próximo martes 1 de septiembre en Italia y el 31 de agosto en Portugal, se tenían que aprovechar las horas de este fin de semana para concretar el fichaje.

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¿Cómo llega Santi Giménez al Porto?

De esta manera Romano menciona que el “FC Porto llega a un acuerdo verbal para fichar a Santi Giménez del AC Milan, ¡aquí vamos! Préstamo gratuito, 18 millones de euros más bonos como opción de compra que podría volverse obligatoria según el tiempo de juego y objetivos Giménez volará pronto a Portugal para completar el traspaso”, apuntó.

Con esta información, el mexicano podría estar llegando a más tardar el lunes al conjunto del Porto para poder tener sus exámenes médicos y de esa manera firmar su llegada de manera oficial. Así tendrá la oportunidad de disputar la Champions League y conseguir un espacio en este equipo para volver a recuperar su nivel.

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En síntesis

  • Santiago Giménez acordó su llegada al Porto en un préstamo gratuito.
  • 18 millones de euros más bonos será la opción de compra acordada.
  • Fabrizio Romano reveló que el delantero viajará a Portugal para exámenes.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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