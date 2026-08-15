Mientras en Milan gana 4,6 millones por año, el salario que percibiría Santiago Giménez en Porto

Santiago Giménez dejará Milan en este mercado de pases y su próximo destino sería Porto. El delantero mexicano cambiaría de club y podría pasar a cobrar un salario inferior al que percibe actualmente en Italia.

Santiago Giménez dejará Milan en este mercado de pases, ya que no será tenido en cuenta por el entrenador de cara a lo que viene. El delantero mexicano deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera y volver a buscar su mejor versión.

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En un primer momento, se había mencionado que Giménez iba a jugar en Lazio, pero finalmente esa posibilidad no avanzó y el delantero dejará Italia para continuar su carrera en Portugal.

Porto ya tiene todo acordado para quedarse con Santiago Giménez. Ahora, una de las grandes incógnitas pasa por conocer cuánto percibirá el delantero mexicano en su nuevo club a diferencia de lo que está recibiendo actualmente en el Milan.

”Santiago Giménez a un paso del acuerdo con el Porto. En estas horas se espera que las partes definan al 100% una base de entendimiento sobre los términos personales; negociación avanzada entre clubes, a la espera de la aprobación del Milan’‘, escribó el periodista Matteo Moretto en sus redes sociales.

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Actualmente, Giménez gana 4,6 millones de euros por año en Milan, pero en Porto podría cobrar menos. De todos modos, el club portugués podría pagarle 2,5 millones de euros anuales o incluso más, teniendo en cuenta que esa es la cifra que perciben los dos jugadores mejor pagos del plantel.

Los 10 mejores pagos de Porto

Jan Bednarek: 2,50 millones de euros por año.

2,50 millones de euros por año. Pepê: 2,50 millones de euros por año.

2,50 millones de euros por año. Gabri Veiga: 2,00 millones de euros por año.

2,00 millones de euros por año. Alberto Costa: 1,92 millones de euros por año.

1,92 millones de euros por año. Diogo Costa: 1,44 millones de euros por año.

1,44 millones de euros por año. Nehuén Pérez: 1,44 millones de euros por año.

1,44 millones de euros por año. Alan Varela: 1,25 millones de euros por año.

1,25 millones de euros por año. Borja Sainz: 1,15 millones de euros por año.

1,15 millones de euros por año. Pablo Rosario: 1,15 millones de euros por año.

1,15 millones de euros por año. Victor Froholdt: 960.000 euros por año.

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