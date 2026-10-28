¿Hormiga González se afianza como titular en Olympiacos? Alguacil lo deja fuera de la Copa

La Hormiga González fue apartado de la convocatoria del partido de copa del miércoles por Imanol Alguacil, dejando expuesto el rol que tiene el delantero en Olympiacos.

Armando González continúa consolidando pasos firmes en su aventura por las filas del Olympiacos de Grecia. Aunque existía cierta incertidumbre sobre si al atacante forjado en la cantera de las Chivas de Guadalajara le costaría adaptarse al ritmo y la exigencia del balompié europeo, sus registros en la cancha demuestran una realidad completamente opuesta.

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En lo que va del ciclo 2026-27, la “Hormiga” se mantiene en la cima de la tabla de goleo de la escuadra helénica con cinco anotaciones en el balance de todas las competencias. Este fin de semana fue alcanzado en ese liderato por el extremo portugués Jota Silva tras despacharse un triplete frente al Kalamata en la Superliga de Grecia; no obstante, el canterano rojiblanco sigue siendo el centrodelantero nominal con mayor peso e influencia frente al arco rival.

Más allá de que frente al Kalamata no logró ampliar su registro personal, el atacante azteca firmó una marca significativa en su recorrido por El Pireo. Aquel compromiso representó el décimo cotejo oficial en el que la “Hormiga” saltó como titular bajo la pizarra de Imanol Alguacil, técnico que este miércoles tomó una determinación táctica que retrata a la perfección la jerarquía que ya ostenta el mexicano dentro de la plantilla.

La Hormiga González fuera de la plantilla para la copa

El Olympiacos volvió a la actividad este miércoles por la mañana (tiempo del centro de México) tras superar al modesto GS Marko en la cuarta ronda de la Copa de Grecia. Lo que llamó poderosamente la atención en la antesala del silbatazo inicial fue la ausencia absoluta de Armando González, quien ni siquiera integró la banca de suplentes para el compromiso eliminatorio.

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La marginación de la convocatoria respondió a una decisión técnica y estratégica de Alguacil, toda vez que el ariete tricolor no presentaba molestia o reporte médico alguno. Lo trascendente radicó en que el timonel español implementó una rotación profunda en su alineación estelar para despachar la serie frente a un conjunto perteneciente a la segunda división.

Acompañando a la “Hormiga” en el graderío, figuras habituales del cuadro rojiblanco como Stefan Ortega, Marcus Pedersen, Lorenzo Pirola, Remo Freuler, Joel Roca y Chiquinho tampoco firmaron la hoja de alineación para la cita copera. Del mismo modo, dos baluartes de jerarquía como Gustavo Sá y el propio Jota Silva ocuparon sitio en la banca de relevos, pero el cuerpo técnico prefirió reservarlos y no otorgarles minutos en el terreno de juego.

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¿Significa esto que la “Hormiga” ya es el dueño absoluto de la titularidad en Olympiacos? No necesariamente de forma automática, pero el hecho de que Alguacil decidiera darle descanso junto a la columna vertebral del equipo en un cruce ante un rival de menor categoría refleja que el atacante azteca es catalogado como una pieza prioritaria para los duelos de alta envergadura.

La verdadera confirmación de este estatus se medirá en la exigente cartelera que encarará el Olympiacos en las próximas semanas. El cuadro del Pireo visitará al Kifisia por la Jornada 9 del torneo liguero este sábado, viajará a territorio francés el 5 de noviembre para medirse al Stade Rennais en la cuarta fecha de la Europa League y cerrará esa seguidilla el 8 de noviembre con el clásico de máxima rivalidad frente al PAOK de Salónica, exámenes donde se comprobará el protagonismo de la “Hormiga” en el once inicial.

En síntesis

Armando González es goleador de Olympiacos con cinco tantos en la temporada 2026-27.

es goleador de Olympiacos con cinco tantos en la temporada 2026-27. Imanol Alguacil descansó a Armando González en el duelo copero ante GS Marko.

descansó a Armando González en el duelo copero ante GS Marko. Olympiacos visitará al Stade Rennais el 5 de noviembre en la Europa League.