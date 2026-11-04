Alineaciones de Rennes y Olympiacos por la Europa League: formaciones probables

Rennes y Olympiacos se enfrentan este miércoles 4 de noviembre en el Roazhon Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rennes recibe a Olympiacos este miércoles 4 de noviembre desde las 09:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Roazhon Park. Rennes viene de empatar 2-2 con Juventus y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos. Olympiacos viene de ganarle 1-0 a Sparta y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

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